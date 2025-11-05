Correio do Litoral
Denise Fraga participa de Diálogos da Integridade promovido pela Itaipu

Redação

Atriz e escritora falou sobre resgate da gentileza nas relações pessoais, em evento promovido pela Assessoria de Compliance da Binacional

fotos: Sara Cheida/Itaipu Binacional

A atriz e escritora Denise Fraga foi o destaque da programação do “Diálogos da Integridade”, promovido pela Assessoria de Compliance da Itaipu Binacional, na manhã desta terça-feira (4), em Foz do Iguaçu. O evento, no Cineteatro Barrageiro, reuniu empregados, empregadas e parte da diretoria da empresa para debater sobre o tema “cultura ética e o conflito de interesse na atuação corporativa”. Em sua palestra, Denise falou sobre a gentileza nas relações humanas dentro e fora do ambiente corporativo.

“Fico sempre pensando que hora foi essa que comecei a falar para uma plateia um texto que não decorei, mas acho que isso veio dos textos que eu decorei no passado”, disse a atriz no início da apresentação.

Segundo ela, a influência foi da peça “A alma boa de Setsuan”, de Bertold Brecht, que fala sobre o poder da gentileza e porque desconfiamos deste poder. “A gente é duro com os outros sem precisar por achar que dureza é superior à gentileza.” Em sua quarta edição, o Diálogos da Integridade tem o objetivo sensibilizar o corpo funcional da Itaipu para a importância de se promover uma cultura ética na empresa, tratando de temas relacionados à integridade, ao compliance e ao combate à corrupção. A ação evidencia o apoio da direção da empresa em relação a temas de ética e integridade, além de ampliar o conhecimento dos empregados sobre o assunto.

Enio Verri, diretor-geral brasileiro da Itaipu

“É fundamental para uma empresa pública, que tem compromisso com a sociedade, fazer um trabalho sério como esse realizado pela equipe de Compliance, trazendo o debate de temas tão importantes como a integridade e conduta ética”, afirmou o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri.

Além dele, os diretores Carlos Carboni (Coordenação), Renato Sacramento (técnico executivo) e Iggor Rocha (administrativo) prestigiaram o evento.

Segundo o chefe da Assessoria de Compliance, Alexandre Mugnaini, o “Diálogos da Integridade” é uma das diversas ações que tem o objetivo de passar a cultura de integridade e da ética para Itaipu. “A gente fala com gestores, diretores, estagiários, terceirizados. Aqui, a mensagem chega para toda empresa”, comentou.

De acordo com ele, o debate da ética na Itaipu é fundamental porque a empresa promove ações que impactam as sociedades do Brasil e do Paraguai. “Tomamos uma grande quantidade de decisões o tempo todo e estas devem ser decisões corretas, baseadas nos objetivos da empresa e nos objetivos da sociedade, naquilo que a sociedade espera por nós”, conclui.

Gentileza e integridade

Denise Fraga é reconhecida por transformar sua trajetória nas artes em reflexão sobre ética, empatia e valores humanos nas organizações. Na apresentação, ela debateu sobre temas como gentileza, relação interpessoal e como a evolução da tecnologia tem deixado as pessoas cada vez mais distantes umas das outras.

“Eu acho que a vida digital nos roubou muito a relação interpessoal, do olho no olho. A gente fica lá em nossos grupos de WhatsApp, na internet, na rede social e vai perdendo a noção de si. E, hoje, estou vendo que a falta de gentileza virou um grande problema para as empresas”, disse a atriz.

Ela contou que tem praticado o exercício cotidiano de prestar a atenção na relação com as outras pessoas, o que nomeou de “Divertida captura e despertar de letárgicos”, que significa trazer o outro da letargia de volta para a humanidade, para uma relação saudável. “É algo que tenho feito muito, esse exercício da presença que nos foi roubado nessa vida digital que entrou de sola e sem manual de instrução.”

