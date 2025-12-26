Pesquisa traça perfil e percepção dos visitantes do Turismo Itaipu

Levantamento indica alto índice de satisfação e destaca a experiência como principal valor do Complexo Turístico Itaipu

Foto: Junior Raí Pacheco Ortiz/Turismo Itaipu

Uma pesquisa realizada no Centro de Recepção de Visitantes da Itaipu Binacional, entre os dias 11 e 26 de setembro de 2025, traça um panorama detalhado sobre quem são os públicos que visitam os atrativos do Turismo Itaipu, de onde vêm e como avaliam passeios, serviços e infraestrutura oferecidos.

A coleta de dados no Complexo Turístico Itaipu (CTI) reuniu a participação de visitantes maiores de 18 anos que realizaram ao menos um dos passeios ofertados pelo Complexo no período. Ao todo, foram aplicados 448 questionários, com nível de confiança de 95% e margem de erro aproximada de 4,6%.

Quem é o visitante do Turismo Itaipu

Os resultados indicam que o perfil predominante do visitante é formado por adultos entre 32 e 50 anos, faixa etária que concentra 51,6% dos respondentes. Há uma leve predominância do público masculino (52,2%), além de maioria de pessoas casadas (58,7%) e que viajam acompanhadas da família (41,7%) ou em casal sem filhos (29,5%).

Quanto à procedência, a pesquisa confirma o predomínio do turismo doméstico no Complexo Turístico Itaipu. Do total de visitantes, 91,1% são brasileiros, enquanto 8,9% são estrangeiros, majoritariamente oriundos de países vizinhos do Mercosul, como Argentina, Paraguai e Uruguai.

Entre os estados brasileiros, São Paulo lidera como principal polo emissor, com 24,3% dos visitantes, seguido pelo Paraná (20,4%) e Santa Catarina (8,1%). Entre os paulistas, destaca-se a capital, responsável por 45% do fluxo oriundo do estado. No Paraná, Curitiba aparece como principal município emissor, seguida por Cascavel e Foz do Iguaçu. Já em Santa Catarina, Criciúma, Florianópolis e Blumenau concentram as maiores participações.

Avaliação dos passeios

Entre os fatores que despertaram o interesse pelo Turismo Itaipu, destacam-se a engenharia e a história da usina, seguidas pela natureza, turismo científico e educativo, arquitetura e design. Esses dados reforçam o posicionamento do CTI como um atrativo associado ao conhecimento, à tecnologia e à dimensão histórica do empreendimento.

Foto: Acervo/Turismo Itaipu

No recorte sobre os passeios realizados, o Itaipu Panorâmica aparece como o mais visitado, mencionado por 66,6% dos entrevistados, sendo o passeio com maior número de ingressos ofertados. Em seguida, com 27%, foi citado o Itaipu Especial, um passeio que reforça a efetividade do modelo de visitação guiada e interpretativa, conduzida por monitores qualificados, que ampliam a compreensão do público e agregam valor à experiência.

Experiência, infraestrutura e percepção do público

A avaliação da infraestrutura e dos serviços oferecidos pelo Complexo Turístico Itaipu revela alto grau de satisfação do público, mensurado por meio da metodologia Net Promoter Score (NPS), indicador amplamente utilizado para avaliar a experiência dos usuários. Nesse modelo, notas de 0 a 6 representam avaliações negativas, de 7 a 8 indicam percepção neutra e de 9 a 10 classificam aqueles que recomendariam a experiência. No CTI, itens como atendimento dos monitores, embarque, limpeza geral, recepção e bilheteria registraram NPS médio acima de 97, enquanto 96% das pessoas ouvidas afirmaram que recomendariam a visita a outras pessoas.

Foto: Acervo/Turismo Itaipu

As percepções espontâneas dos visitantes reforçam a avaliação positiva do complexo. As palavras mais associadas à visita foram “grandiosidade”, “satisfação”, “beleza” e “conhecimento”. Mais da metade das menções destaca o impacto causado pela imponência da usina, enquanto outras associações remetem à experiência educativa, ao aprendizado e ao desejo de retorno.

Para o gerente do Complexo Turístico Itaipu, Marcelo Giongo, a pesquisa confirma a dimensão do Turismo Itaipu como um atrativo que alia grandiosidade, conhecimento e responsabilidade. Marcelo observa que o elevado índice de satisfação e recomendação evidencia a solidez da experiência oferecida, mas reforça que os dados também apontam caminhos para evoluir. “A pesquisa nos mostra onde estamos acertando e, principalmente, onde podemos avançar. Ela orienta decisões, qualifica a gestão e nos permite projetar o futuro do Complexo a partir da escuta de quem vive a experiência”, finaliza.

A íntegra da pesquisa está disponível para consulta no site do Itaipu Parquetec, dentro das publicações do Observatório Nacional de Turismo Sustentável, no item “Pesquisa Perfil do Visitante do Complexo Turístico Itaipu – 2025″. Acesse: https://www.itaipuparquetec.org.br/relatoriosepublicacoes/.