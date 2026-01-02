Correio do Litoral
Turismo Itaipu fecha 2025 com mais de meio milhão de visitantes

Redação

Passeio Itaipu Especial teve um crescimento de 15,6%; público argentino aumentou 62%

Passeio Itaipu Especial teve aumento na procura. Foto: Jean Pavão/CTI

O Complexo Turístico Itaipu encerrou o ano de 2025 com 519.357 visitantes, um crescimento de 6,8% em relação a 2024. O passeio Itaipu Panorâmica foi o mais procurado pelos visitantes, mas o destaque ficou para o passeio Itaipu Especial, que  apresentou um crescimento de 15,6% em comparação ao ano anterior. No total, 76.424 turistas buscaram a experiência mais completa e imersiva da usina – o maior número da série histórica.

Ao longo de 2025, o Complexo Turístico Itaipu recebeu visitantes de 135 países. Depois do Brasil, o país que mais visitou Itaipu no período foi a Argentina, registrando um crescimento de 62% no número de turistas em relação a 2024. Entre os países mais distantes, destaque para as Filipinas, com 45 visitantes.

No cenário nacional, o estado do Paraná liderou o número de visitantes brasileiros, representando 41% do total, seguido por São Paulo, com 20%.

Capivara gigante foi uma das ações para atrair os turistas. Foto: William Brisida/Itaipu Binacional

Ações temáticas

Para atrair os turistas, o Turismo Itaipu promoveu, ao longo do ano, diversas ações temáticas, como atividades na Páscoa, Dia de Tiradentes, Dia dos Namorados, Semana Farroupilha e Semana da Criança, ampliando as opções de lazer e aproximando ainda mais a comunidade e os turistas da usina.

As nove vezes em que o vertedouro foi aberto, no mês de novembro, foram uma ajuda extra. O espetáculo, que não era visto desde 13 de dezembro de 2023, contribuiu para ampliar ainda mais o fluxo de visitantes ao Complexo Turístico Itaipu.

O Turismo Itaipu também realizou uma operação especial de fim de ano, no período de 19 a 31 de dezembro, com ajustes nos horários e inclusão de datas extras, com o objetivo de melhor atender o aumento da demanda típica desse período. Esse tipo de iniciativa também foi realizado em outros feriados, ao longo do ano.

Abertura do vertedouro impulsionou as visitas. Foto: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional

Trabalho contínuo e integrado

Segundo o diretor-geral da Itaipu, Enio Verri, “esse crescimento é resultado do trabalho integrado entre Itaipu, Itaipu Parquetec e todo o trade, no âmbito da gestão integrada do turismo. Essa estratégia terá continuidade, para fortalecermos cada vez mais o setor e divulgarmos cada vez mais os atrativos do destino Iguaçu”.

A gerente de iniciativas de turismo na Itaipu Binacional, Aline Teigão, lembrou que “o turismo movimenta muito a economia da região, gera empregos e inclusão produtiva, desde a gastronomia até o artesanato”.

Para o diretor de Turismo do Itaipu Parquetec, Yuri Benites, encerrar o ano com mais de meio milhão de visitas reforça a força do turismo em Itaipu e o interesse contínuo do público por experiências que unem história, engenharia, lazer e sustentabilidade.

“Os resultados refletem um trabalho contínuo de qualificação da experiência turística e de planejamento de ações que dialogam com diferentes perfis de visitantes, valorizando a grandiosidade da usina, a integração com o território e o acolhimento aos visitantes. Esse crescimento é resultado de planejamento, inovação e de uma equipe dedicada a fazer do turismo em Itaipu um destaque nacional e internacional”, afirmou.

50 anos

Em outubro, a Itaipu chegou a 27 milhões de visitantes, somando os lados brasileiro e paraguaio. O primeiro grupo de visitantes, que esteve na usina há 50 anos, tinha, por coincidência, 27 pessoas.

