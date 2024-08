Deoclécio Duarte é indicado vice na chapa de Airton José, que ganha novos partidos

Avante e PDT passam a compor a coligação liderada pelo PSB e que agora tem seis partidos

A coligação “Foz de Toda Gente”, formada pelos partidos PSB/Avante/Federação Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV) e PDT, que tem como candidato a prefeito o comunicador e advogado Airton José, definiu na noite da segunda-feira (5) o empresário Deoclécio Duarte como candidato a vice-prefeito. O anuncio foi feito em reunião que contou com a presença do diretor geral da Itaipu Binacional, Enio Verri, e de presidentes dos partidos que compõe aliança e correligionários.

Deoclécio Duarte (Avante) tem 48 anos, é casado, morador da Vila A. Atualmente é CEO do Grupo Duma, que atua no Paraná e Santa Catarina. “Quero contribuir com a minha experiência da iniciativa privada no setor público, dando a minha contribuição a nossa cidade. Imagino a Foz do Iguaçu para nossos filhos. Um pai, uma mãe, querem sempre o melhor para seus filhos. É isso que queremos. Construir um município de oportunidades para a atual e para a nova geração”, compartilhou Deoclecio Duarte.

Airton José (PSB) enalteceu a escolha de seu companheiro na chapa majoritária. ” Deoclécio tem visão empresarial e social que sintoniza com nosso pensamento de uma Foz do Iguaçu realmente para toda gente. O nosso partido é Foz do Iguaçu e a nossa ideologia é o desenvolvimento social e econômico. Além disso, preservamos e respeitamos a diversidade, a inclusão e a igualdade”, afirmou.

Airton José tem 60 anos, é apresentador de um programa diário de televisão em Foz do Iguaçu. Ele também é radialista, cerimonialista e tem formação em Direito, atuando em um escritório na cidade.

Foi presidente da Associação de Guias de Turismo de Foz do Iguaçu, secretário de Comunicação e secretário de Turismo do município.

Airton também atuou como diretor geral da Secretaria de Estado de Turismo. Casado e pai de três filhos, dois netos, ele nunca havia concorrido a cargos públicos.

Reviravolta

O PDT de Foz do Iguaçu decidiu pelo apoio à candidatura de Airton José depois do veto da coligação de Paulo Mac Donald Ghisi (PP) ao nome do vereador Kalito Stockel como vice.