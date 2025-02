Deputada Ana Júlia propõe menção honrosa para Fernanda Torres

Atriz no Festival de Teatro de Curitiba | foto: Lenise Pinheiro/Fringe

A deputada estadual Ana Júlia Ribeiro (PT) protocolou na Assembleia Legislativa do Paraná uma menção honrosa para Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro de melhor atriz e indicada ao Oscar pelo filme ‘Ainda estou aqui”.

“A conquista retrata o reconhecimento internacional da genialidade da atriz, interpretando uma heroína da vida real, a ativista Eunice Paiva”, destaca Ana Júlia. “A conquista, fruto de uma interpretação avassaladora, torna Fernanda Torres um patrimônio da cultura brasileira”, completa.

De acordo com a deputada, o filme expôs ao mundo os crimes da Ditadura no Brasil, ao passo em que mostrou a diversidade do país e a força do cinema nacional.

A deputada lembra que o livro que embasou o filme só pôde ter seu desfecho em razão da Comissão da Verdade, instaurada durante o governo Dilma. O próprio escritor Marcelo Rubens Paiva reconheceu a importância da Comissão. “Por conta da Comissão da Verdade, tive elementos para escrever o livro ‘Ainda Estou Aqui’, e agora temos esse filme deslumbrante. E Dilma pagou um preço alto pelo necessário resgate da memória”, escreveu o autor em uma publicação no X, em novembro de 2024.

Palcos curitibanos

Fernanda Torres já esteve pelo menos três vezes em palcos curitibanos, no Festival de Teatro de Curitiba. A começar pela primeira edição do Festival, em 1992, quando dividiu o palco com a mãe, Fernanda Montenegro, na recém-construída Ópera de Arame na peça The Flash and Crash Days, de Gerald Thomas.

Dois anos depois, Gerald e Fernanda Torres voltaram ao Festival para a montagem do espetáculo Don Juan, junto com o ator Ney Latorraca, protagonista do espetáculo.

Após 12 anos, em 2018 Fernanda Torres voltou ao Guairão para interpretar o monólogo A Casa dos Budas Ditosos, com uma atuação espetacular que lhe valeu o Prêmio Shell de melhor atriz daquela temporada.