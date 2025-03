Deputado Arilson lança campanha para presidência do PT-PR

Evento virtual contou com a presença da ministra Gleisi Hoffmann, do diretor-geral da Itaipu Enio Verri, de parlamentares, prefeitos, vereadores, sindicalistas, lideranças políticas e da militância do partido

Foto: Divulgação

“Em frente por um PT unido, de luta e coragem”. Esse foi o lema escolhido pelo deputado Arilson Chiorato para a disputa do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores do Paraná (PT-PR). O lançamento oficial da campanha ocorreu nesta segunda-feira (17) à noite numa plenária online com a presença de lideranças fortes do partido, como da ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, do diretor-geral da Itaipu, Enio Verri, dos deputados Elton Welter, Luciana Rafagnin, Ana Júlia, Lenir de Assis, além de prefeitos, vereadores, presidentes municipais do partido, sindicalistas e lideranças, totalizando mais de 300 pessoas.

“Ser presidente estadual do PT é olhar pra frente, é manter o partido unido, carregar com orgulho a estrela no peito e, com luta e coragem, garantir que a bandeira da justiça social seja defendida em todo o nosso estado”, defende Arilson Chiorato, que agradeceu emocionado o apoio de inúmeras lideranças de todo o estado presente no evento.

“Quero seguir com a missão de melhorar a vida do nosso povo e, juntos e juntas, reelegermos Lula em 2026”, destacou seu compromisso com a luta partidária no Paraná. As eleições para o Processo de Eleição Direta (PED) 2025 ocorrem no dia 6 de julho em todo o território nacional.

A ministra Gleisi Hoffmann relembrou a atuação do deputado Arilson à frente do PT-PR, citando o enfrentamento feito ao bolsonarismo, a resiliência na Vigília Lula Livre, a atuação pujante durante a eleição presidencial em 2022 e a articulação política necessária para reeleger Lula em 2026. O que, segundo a ministra, vai exigir união e compromisso com as lutas do partido.

“Nos últimos anos, nos momentos mais difíceis, o Arilson esteve firme e na linha de frente, fortalecendo e defendendo o partido. Não tem como não reconhecer o seu trabalho, porque foi esteio fundamental nos enfrentamentos necessários ao bolsonarismo, ao desmandos da Lava Jato de Sérgio Moro, ao sucateamento dos serviços públicos promovidos pelo Governo Ratinho, além disso, o presidente Lula precisa de pessoas comprometidas com as lutas do partido, por isso, o Arilson tem todo o meu apoio”, declarou Gleisi.

“União e Coragem”

O diretor-geral da Itaipu, Enio Verri, destacou em sua fala os avanços promovidos pelo Governo Lula no Paraná, o crescimento no número de votos da sigla no estado, que foi crucial para a eleição de Lula, e também reforçou a necessidade de uma liderança que transmita os valores do partido.

“Nós temos um grande desafio: mostrar para o povo brasileiro e para os paranaenses que o Brasil está indo muito bem. Onde está o povo, o Governo Lula está. No Paraná, a nossa tarefa é ainda mais importante. Temos um estado que cresce graças ao trabalho do Lula, e não do governador. E essa tarefa de levar a verdade até as pessoas exige um PT unido e com coragem, e o Arilson tem essas qualidades. Por isso, precisamos fazer desse PED um instrumento de motivação, formação e informação”, afirmou Enio.

Compromisso com o partido

A deputada federal Lenir de Assis, participou da planária virtual a caminho de Brasília. A parlamentar relembrou as principais lutas dos últimos anos, as dificuldades impostas pela pandemia e também reforçou a importância de lideranças engajadas com as pautas defendidas pelo Partido dos Trabalhadores. “E neste processo, o Arilson, sempre conduziu o partido e os enfrentamentos de forma muito assertiva. Por isso, reafirmo meu compromisso com o Arilson, porque estou reafirmando o compromisso com as bandeiras do partido e com a reeleição do presidente Lula em 2026”, disse.

Da mesma forma, o deputado federal Elton Welter, também a caminho de Brasília, destacou que o momento é de fortalecer o projeto coletivo do partido. “Vamos fazer um partido que honre os direitos dos trabalhadores em todos os espaços. O nosso trabalho, neste processo de eleição, é para que o coletivo, que é o bem maior, prevaleça sobre a lógica individual. Estamos juntos nesta luta para fazer um PT ainda maior”, frisou durante a sua participação.

Lula 2026

A deputada Ana Júlia ressaltou que a eleição do presidente do Diretório Estadual faz parte de um projeto político maior: a manutenção do processo de reconstrução do Brasil. “A nossa maior tarefa é reeleger o presidente Lula em 2026, porque sem esse mandato, sem a liderança do presidente Lula na presidência, muito do projeto político, das políticas públicas, que foram retomadas, ficarão inviáveis. Nesse momento, o Arilson é liderança que, de fato, consegue melhor articular o partido em torno de um movimento de unidade, e, por isso, tem o meu apoio”, declarou.

Já a deputada Luciana Rafagnin, destacou a postura do deputado Arilson à frente da sigla. “Mesmo em momentos delicados, sempre conduziu o partido com muita seriedade e respeito. O Arilson também tem enfrentado muito bem os ataques da extrema direita e tem defendido com garra o nosso partido, o governo federal, especialmente o nosso presidente Lula. Eu vejo que o Arilson está mais que preparado para continuar trabalhando e defendendo o PT”, afirmou.

LIDERANÇAS PRESENTES – Além dos parlamentares presentes, a plenária contou com a presença de mais de 300 lideranças, que declaram apoio à candidatura do deputado Arilson à presidência do PT-PR. Algumas dessas lideranças fizeram uso da palavra durante o evento, como os prefeitos Beto Vizzotto, de Paraíso do Norte; e Mario César, de São João do Triunfo; o ex-deputado federal André Vargas; o vereador e presidente do PT-Curitiba, Ângelo Vanhoni; a vereadora Valentina, de Foz do Iguaçu; a vereadora Paula Vicente, de Londrina; a ex-ministra Márcia Lopes, de Londrina; a secretária de Mulheres, do PT-PR, Mayara Medeiros; Vanda Santana, da APP-Sindicato; Márcio Kieller, presidente da CUT Paraná; Joana Martins, da Secretaria de Combate ao Racismo; o médico e candidato a vereador mais votado de Apucarana, Odarlone Orente; ex-vereadora Professora Liliam, de Cascavel; o advogado e militante Gerolane, de Curitiba; o professor César Alexandre, de Paranavaí; o ex-prefeito Zé Isac, de Santana do Itararé, Eliane Bueno e Henrique Lobachinski, representando o mandato do deputado Dr. Antenor; Regina Cruz, superintendente do Ministério do Trabalho Do Paraná, entre outros.