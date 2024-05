Dia 13 de maio em Paranaguá tem capoeira e mostra fotográfica

O 13 de maio, data da assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, marcando a abolição da escravatura no Brasil, em 1888, já deixou de ser a data mais importante para movimento negro no país. As comemorações passaram a ser feitas no Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares, para ressaltar o papel dos próprios negros no processo de sua emancipação.

Encontro de capoeira

Mas em Paranaguá, cidade onde a cultura afro-brasileira é bem destacada, serão realizados dois importantes eventos para marcar o dia de hoje.

Às 14h, no CEU das Artes, acontece o Encontro de Capoeira com representantes de todo o Litoral do Paraná. O evento contará com apresentações e bate-papo sobre o esporte/luta/dança. Além da capoeira e da cultura afro-brasileira, o evento vai abordar temas como racismo, igualdade e inclusão.

O CEU das Artes fica na rua dos Jatobás, no Jardim Iguaçu. A atividade conta com recursos do governo federal da Lei Paulo Gustavo e a produção é do grupo Razão Nagô e os apoios são da produtora Bacuri e Associação Mandicuera.

Jongo Parnanguara

À noite, a partir das 19h, no Sesc Paranaguá acontece a abertura da exposição “Jongo Parnanguara”, projeto da fotógrafa Paola Nunes em parceria com a profissional da dança Larissa Anjos, que traz 20 imagens da dança africana em apresentações locais.

Ficará aberta ao público até o dia 24 de maio e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, no Sesc Paranaguá, que fica na Rua Domingos Peneda, 947, na Estradinha.

O evento também terá várias apresentações de dança, teatro e música.

A mostra fotográfica faz parte do projeto “Os Africanos Daqui, Herança Ancestral”, que, entre outras atividades, ofertou oficinas gratuitas de jongo para a população parnanguara. A produção é de Jakeline Taylor, coordenadora do coletivo Afroparnanguara, aprovado pelo edital da Lei Paulo Gustavo, com recursos do governo federal.

O jongo é um dos ancestrais do samba nos morros do RiodeJaneiro. Foi reconhecido como Patrimônio Imaterial do Brasil pelo IPhan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).