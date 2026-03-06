Empreendedorismo feminino cresce em Paranaguá e mulheres já somam mais de 6 mil MEIs

Levantamento da Sala do Empreendedor e da Prefeitura apontam mais de 7 mil atendimentos a mulheres em 2025 e a formalização de 225 novos negócios liderados por empreendedoras no município

Fotos: Wilson Leandro

O empreendedorismo feminino segue em destaque em Paranaguá. Um levantamento da Sala do Empreendedor, localizada na Secretaria Municipal do Trabalho e Inovação (Setrin), revela que o município conta, atualmente, com 12.725 microempreendedores, sendo 6.317 mulheres, número que representa aproximadamente 49,6% do total de microempreendedores em Paranaguá.

Os dados de Paranaguá ultrapassam de forma positiva a realidade brasileira, em que as mulheres somam 45% do total de Microempreendedores Individuais (MEIs) no país, conforme aponta a pesquisa Perfil do MEI, publicada pelo Sebrae. São elas que estão à frente das pequenas empresas e desejam tocar o próprio negócio para obter a independência emocional e financeira e realizar sonhos.

De acordo com a vice-prefeita de Paranaguá, Fabiana Parro, a força do empreendedorismo feminino em Paranaguá é enaltecida de forma muito clara com os dados positivos. “As parnanguaras são cada vez mais protagonistas das suas vidas, dos seus próprios negócios, gerando renda, movimentando a economia e contribuindo para o desenvolvimento da cidade. Nosso compromisso, enquanto Gestão Municipal, é continuar fortalecendo políticas públicas e serviços que incentivem o empreendedorismo feminino e com isso, o desenvolvimento da Economia”, destaca a vice-prefeita.

Atendimentos a mulheres empreendedoras e empresas formalizadas em Paranaguá

Entre janeiro e dezembro de 2025, foram realizados 7.327 atendimentos para mulheres empreendedoras em Paranaguá na Sala do Empreendedor, com orientações e apoio para abertura, formalização e regularização de negócios.

No mesmo período, 225 novas empresas foram formalizadas por mulheres, fortalecendo a economia local e ampliando as oportunidades de geração de renda no município. Foram encaminhadas ao mercado de trabalho mais de 1600 mulheres.

Entre janeiro e março deste ano, já foram registrados 811 atendimentos a mulheres, além da formalização de 42 novas empresas. Também foram contabilizados 11 enquadramentos como Microempreendedora Individual (MEI).

Secretaria do Trabalho de Paranaguá e oportunidades de renda

O secretário municipal do Trabalho e Inovação (Setrin), Cleverson Ferreira, explica que a união de esforços da Prefeitura de Paranaguá reflete nos resultados da Sala do Empreendedor.

“Em uma cidade onde praticamente metade dos MEIs é formada pela força da mulher, é importante adequar o atendimento, acolher e orientar para que elas possam despontar como força econômica desse empreendedorismo. E a Sala do Empreendedor da Setrin também é formada basicamente por mulheres. Todas são agentes públicos comprometidas com a qualidade no atendimento e estão prontas para orientar todos os MEIs que nos procuram. Sabendo que metade do público é formado por mulheres nos faz acreditar ainda mais no empreendedorismo feminino”, destaca o secretário.

Segundo Deisi Leal, coordenadora da Sala do Empreendedor e agente de Desenvolvimento da Lei Geral das Microempresas, os números sobre o empreendedorismo feminino reforçam o cenário de liderança e coragem da mulher.

“As mulheres empreendedoras têm um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social de nossa cidade. Em Paranaguá, muitas mulheres encontraram no MEI uma oportunidade de transformar talento, coragem e dedicação em geração de renda para suas famílias e também em oportunidades de trabalho para outras pessoas”, destaca.

“O empreendedorismo feminino representa força, independência e crescimento para a nossa sociedade. Cada negócio aberto por uma mulher movimenta a economia local e contribui para o desenvolvimento da cidade. Por isso, a prefeitura, por meio da Sala do Empreendedor, está sempre de portas abertas para orientar quem deseja começar. Nós oferecemos apoio gratuito para quem quer abrir seu MEI, tirar dúvidas, se regularizar e fortalecer o seu negócio. Nosso convite é para que mais mulheres acreditem em seu potencial e procurem a Sala do Empreendedor para receber orientação e dar o primeiro passo rumo ao seu próprio negócio”, enfatiza a coordenadora.

Sala do Empreendedor

A Sala do Empreendedor de Paranaguá está localizada na Rua José Gomes, n.º 320, no antigo prédio dos Correios, na atual sede da Secretaria Municipal de Trabalho e Inovação. Ela funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13 às 17 horas.

A Sala do Empreendedor atua oferecendo suporte técnico, informações sobre abertura e regularização de empresas, além de orientações para quem deseja iniciar ou ampliar um negócio.

Fonte: PMP / jornalista: Aline Benvenutti