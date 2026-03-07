Paranaguá celebra o Dia da Mulher neste sábado com o Festival das Cores

O evento tem como expectativa reunir mais de 150 pessoas, a partir das 17h, no Aeroparque

Foto: Wilson Leandro / PMP

Neste sábado (7) que antecede o Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Paranaguá promove de forma inédita, em uma organização da Secretaria Municipal de Esportes, o Festival das Cores. O evento, que tem como expectativa reunir mais de 150 pessoas, acontecerá a partir das 17h, no Aeroparque.

A programação contará com música, iluminação especial e um ambiente preparado para celebrar a vida e a convivência e celebrar a alegria, força e sensibilidade das mulheres.

No momento principal do festival, o público utilizará pós coloridos, criando um espetáculo visual que tomará conta do espaço. Para participar da dinâmica, os organizadores orientam que os participantes estejam vestidos de branco, reforçando a identidade do evento.

O secretário municipal de Esportes, José Miguel Pereira, destaca a importância do evento como um momento de valorização, cuidado e celebração das mulheres da cidade. Segundo ele, a iniciativa vai além de uma atividade recreativa, representando um espaço de união, saúde e fortalecimento da presença feminina nas atividades esportivas e comunitárias.

“O esporte é uma ferramenta importante de transformação social, promovendo qualidade de vida, autoestima e integração entre as pessoas. Proporcionar a união das mulheres em um ambiente de alegria, movimento e convivência, reforça o compromisso da gestão municipal em incentivar políticas públicas que valorizem e incluam cada vez mais as mulheres nas ações esportivas e de bem-estar no município”, diz o secretário.

José Miguel também destacou que momentos como esse reforçam a construção de uma cidade mais humana, participativa e saudável, celebrando a força, a dedicação e o protagonismo das mulheres de Paranaguá.

Fonte: PMP / jornalista: Aline Benvenutti