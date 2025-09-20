Dia Mundial de Limpeza reúne voluntários nos manguezais de Paranaguá

Mobilização contou com a participação ativa da comunidade em diferentes regiões da cidade, incluindo o Canal do Anhaia, Beira Rio, Ilha dos Valadares, Vila do Povo, Rua da Praia, Jardim Iguaçu e Parque Awaji.

A Prefeitura de Paranaguá promoveu neste sábado, dia 20, um grande mutirão de limpeza em alusão ao Dia Mundial de Limpeza dos Rios, Praias, Lagos e Manguezais (World Cleanup Day). A mobilização contou com a participação ativa da comunidade em diferentes regiões da cidade, incluindo o Canal do Anhaia, Beira Rio, Ilha dos Valadares, Vila do Povo, Rua da Praia, Jardim Iguaçu e Parque Awaji.

Toneladas de resíduos foram retiradas dos 14 pontos de coleta e tiveram destinação adequada, com grande parte revertida em renda para a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Paranaguá (Assepar), na Vila Santa Maria. Na Ilha dos Valadares, por exemplo, cerca de 50 voluntários participaram da mobilização e recolheram aproximadamente 1,1 tonelada de resíduos.

Para viabilizar o mutirão, a Prefeitura forneceu sacos de coleta e garantiu a estrutura logística, enquanto empresas parceiras — como TCP, Fospar, CAP, Rocha, Cargill, Paviservice/Pavi Ambiental, Paranaguá Saneamento, Pasa, Sesc e Senac — ofereceram café da manhã, água, equipamentos de proteção individual e mobilizaram voluntários para participar da iniciativa.

Prefeito destaca integração entre poder público e comunidade

O prefeito Adriano Ramos ressaltou a importância do envolvimento da população e do impacto positivo para a cidade. “Todo esse material recolhido, além de limpar os nossos mangues, rios e praias, vai virar dinheiro para a nossa cooperativa de catadores, a Assepar. Foram 14 pontos limpos, com várias caçambas de resíduos retirados. Mais do que isso, estamos reforçando um recado importante: não joguem materiais nos mangues, nem nas margens dos rios. A Prefeitura está ampliando os ecopontos, que são locais de fácil acesso para o descarte correto. Cuidar de Paranaguá é uma responsabilidade de todos nós. Essa é a Paranaguá de todos”, afirmou.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pesca (Semmadesp), Márcio Vega, a mobilização vai além da coleta. “Mais importante do que limpar é não sujar. Temos calendário de coleta de recicláveis, de volumosos e de lixo orgânico, mas é essencial que cada cidadão faça sua parte. Já estamos preparando uma nova ação para novembro, antes da andada do caranguejo, reforçando a necessidade de proteger nossos ecossistemas e garantir o descarte correto”, disse.

O engenheiro de pesca da Semmadesp, Alan Muller Mendonça Xavier, destacou os benefícios da ação para a biodiversidade. “O manguezal é um berçário natural, essencial para reprodução e alimentação de diversas espécies. O lixo prejudica esse equilíbrio. Mais do que limpar, precisamos trabalhar a conscientização para evitar o descarte irregular”, observou.

Parceiros reforçam consciência ambiental

O gerente executivo do Sesc Paranaguá, Joel Viana Rabello Júnior, destacou o simbolismo da data internacional. “Hoje é um dia especial, de conscientização. Quanto menos lixo retirarmos dos mangues, melhor – significa que a população está poluindo menos. Este é um ato de resistência, que precisa se repetir para mostrar que o lixo deve ter destinação correta e não ocupar nossos rios, praias e matas”, destacou.

A analista de sustentabilidade Maitê Carlim Moura, voluntária da empresa Rocha, reforçou o engajamento pessoal e comunitário. “Fazer parte do programa de voluntariado é algo incrível. Além de representar a empresa, dedicamos nosso tempo para contribuir com a comunidade e com o meio ambiente”, afirmou.

Já a auxiliar técnica de enfermagem do Senac, Jéssica Castanho Francisco, lembrou que a iniciativa também levou serviços de saúde à população. “Realizamos aferição de pressão e testes de glicemia, unindo cuidado com a saúde e consciência ambiental em um mesmo movimento”, explicou.

Representando a Associação de Moradores da Vila Marinho, Danielle Lourenço Pontes Belo destacou a importância da iniciativa para mudar hábitos. “O que mais pedimos é que a população tenha carinho pelos manguezais. Infelizmente ainda é comum vermos lixo sendo descartado de forma irregular. Ações como essa ajudam a despertar a consciência coletiva e a mostrar que é possível construir uma nova cultura de cuidado”, concluiu.

