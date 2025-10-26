Diretor da Antaq visita o Moegão e destaca a relevância do projeto

Frederico Carvalho Dias afirmou que a obra irá impactar o futuro da infraestrutura e da economia brasileira

Fotos: Claudio Neves/GCom Portos do Paraná

O diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), Frederico Carvalho Dias, e o secretário Nacional de Portos, Alex Ávila, visitaram o cais do Porto de Paranaguá e a principal obra portuária do Paraná, o Moegão. O diretor-presidente da Portos do Paraná foi quem apresentou, nesta quinta-feira (23), a estrutura portuária, os principais resultados e os prêmios conquistados.

“A visita de hoje demonstra a importância da Portos do Paraná na logística nacional e fortalece a nossa parceria com os órgãos competentes no desenvolvimento de grandes projetos”, destacou o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

Esta foi a primeira visita de Frederico Dias ao Porto de Paranaguá como diretor-geral da Antaq, que assumiu o posto há pouco mais de um mês. Dias ficou impressionado com o Moegão, obra que vai conectar 11 terminais portuários e reduzir os cruzamentos de linhas férreas na cidade de Paranaguá. “O Moegão demonstra toda uma estratégia de logística e desenvolvimento portuário. Estou encantado com a forma como o porto vem apresentando resultados”, afirmou o diretor-geral da Antaq, Frederico Carvalho Dias.

Alex Ávila definiu o Moegão como um “equipamento fantástico”, que poderá receber 24 milhões de toneladas de grãos e farelos por ano para atender os terminais do Corredor de Exportação Leste (Corex).

“Hoje nós visitamos a maior obra de infraestrutura com recurso público em um porto público do nosso país. Um equipamento fantástico, que vai aumentar sobremaneira a capacidade de recepção e escoamento da nossa safra agrícola”, afirmou o secretário Nacional de Portos, Alex Ávila.

A visita foi realizada um dia após a Antaq realizar o leilão do Canal de Acesso do Porto de Paranaguá, na B3, em São Paulo. O Consórcio Canal da Galheta Dragagem (que inclui as empresas FTS Participações Societárias S.A., Deme Concessions NV e Deme Dredging NV) foi o vencedor do leilão, com o lance de R$ 276 milhões e desconto de 12,63% na tarifa Inframar, taxa paga pelas embarcações para acessarem os portos.

O modelo de projeto do Canal de Acesso adotado em Paranaguá será referência para futuros leilões de canais de acesso em Santos (SP), Itajaí (SC), Bahia e Rio Grande (RS). “É a Portos do Paraná exportando bons projetos para que o nosso sistema portuário nacional seja cada vez mais desenvolvido. Agradecemos a parceria com a Antaq e o Ministério de Portos no desenvolvimento das nossas atividades”, finalizou Luiz Fernando Garcia.

Fonte: GCom Portos do Paraná