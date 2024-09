Diretores da Itaipu do Brasil e Paraguai inspecionaram obras na Ponte da Integração

Enio Verri e Justo Zacarias | foto: Sara Cheida/Itaipu Binacional

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, e o diretor-geral paraguaio, Justo Zacarias, visitaram nesta sexta-feira (6) a Ponte da Integração, que liga Foz do Iguaçu a Presidente Franco (PY). Os diretores também inspecionaram as obras de acesso e infraestrutura alfandegária do lado paraguaio da ponte.

Verri enfatizou que os valores destinados às obras da parte da Itaipu já foram totalmente pagos. “Esses recursos já estão depositados na conta do governo do Estado, que certamente tem interesse em concluir essa obra rapidamente, dado que há uma grande cobrança. É importante encontrar rapidamente uma alternativa para o bem das populações brasileira e paraguaia.”

O diretor-geral paraguaio reiterou o trabalho em conjunto realizado pelas duas margens e o compromisso de ambas as nações em acelerar a utilização da nova ponte. “Nosso interesse é de que esta ponte, que integra Paraguai e Brasil, seja utilizada o mais rápido possível. Viemos aqui hoje para observar e colaborar naquilo que pudermos”, disse Justo Zacarias.

A Ponte da Integração teve custo final da ordem de R$ 373 milhões, financiada pela margem brasileira da Itaipu Binacional. O convênio foi 100% executado com os últimos pagamentos e a prestação final de contas realizada em fevereiro de 2024. As obras civis da ponte foram entregues em outubro de 2023 e a iluminação cênica concluída também em fevereiro de 2024. Já o acesso à ponte tem previsão de entrega final para novembro de 2025. Até o momento, foi executada cerca de 39,33% das obras de acesso.

Além de Enio Verri e Justo Zacarias, participaram da vistoria à ponte outros diretores brasileiros e paraguaios da Itaipu. Também estiveram na visita o ministro de Urbanismo, Habitação e Habitat do Paraguai, Juan Carlos Baruja Fernández e o ministro de Tecnologias de Informação e Comunicação do Paraguai, Gustavo Villateilas.