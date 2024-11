Documentários, roda de conversa e música marcam início do 2º Paraná Bici

Fotos: Divulgação

A exibição de três documentários sobre cicloativismo marcou o início do 2º Seminário Paranaense de Ciclomobilidade e Cicloturismo – Paraná Bici. A sessão especial, realizada nesta terça-feira (26), no Cine Passeio, exibiu” Together we Cycle”, “Ciclista em Ação” e “Praça Bolso do Ciclista”. Na sequência, uma roda de conversa com diversas representatividades do movimento cicloativista encerrou o evento.

O deputado estadual Goura, idealizador do Paraná Bici, abriu a sessão agradecendo a presença das pessoas e falou da importância do movimento cicloativista como impulsionador de mudanças.

“O que a gente vê hoje em várias cidades é uma construção política que vem sendo provocada pelos movimentos ativistas. Nada cai do céu. Muita gente que tá aqui hoje participou da construção da Praça do Ciclista e muita gente hoje vivencia a praça. E o Paraná Bici se propõe a discutir políticas públicas que priorizem a ciclomobilidade e o cicloturismo”, afirmou.

O Paraná Bici é uma realização do mandato do deputado estadual Goura em parceria com a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), com a Escola de Gestão do Estado do Paraná, com o Consulado Geral dos Países Baixos em São Paulo e com o Consulado Honorário dos Países Baixos.

Também conta com patrocínio do Ministério de Infraestrutura e Recursos Hídricos dos Países Baixos, ACTIVE (Alliance for Cycling and walking Towards International Vitality and Empowerment) e WeeFor Incorp e apoio da OAB-PR, Instituto Energia Humana, Secretaria da Administração e da Previdência do Paraná e Governo dos Países Baixos.

Documentários

O documentário “Together we Cycle”, realizado pela Embaixada Holandesa do Cicloturismo, mostra o renascimento da cultura do ciclismo nos Países Baixos. Conforme mostra o filme, o ciclismo na Holanda se tornou referência a partir de uma decisão da população em continuar pedalando, apesar das adversidades.

Segundo o documentário, até a década de 1970, o desenvolvimento da mobilidade na Holanda seguia a tendência mundial. Porém, a decisão coletiva de continuar pedalando fez com que decisões políticas fossem tomadas priorizando a mobilidade ativa.

Também foram exibidos os documentários “Ciclistas em Ação”, do Doug Lefort, e “Praça de Bolso do Ciclista”, dirigido por Rafael Bertelli, que trazem um panorama local sobre os movimentos sociais em torno da bicicleta em Curitiba.

Roda de conversa

Representantes de vários movimentos cicloativistas participaram da roda de conversa realizada após a exibição dos documentários. O objetivo foi trazer um pouco do que tem sido feito ao longo dos anos em Curitiba e no Paraná e mostrar que novos movimentos estão se organizando e fortalecendo a luta em favor da ciclomobilidade e do cicloturismo.

Cada representante pôde contar um pouco da história do movimento e falar das perspectivas em torno do tema.

Estiveram presentes representantes do Ciclovida, Programa de Extensão da Universidade Federal do Paraná (UFPR); da Associação dos Ciclistas do Alto Iguaçu (Cicloiguaçu); do Instituto Democracia Popular (IDP), que está lançando o projeto de bicicletas compartilhadas, o Nossa Bici; da Bicicletaria Cultural; do Pedal UFPR; do Pedal Litoral; do Parando CWB; do Ducth Cycling Embassy; do grupo de pedal Jaguatiricas; os diretores dos documentários exibidos; o artista de rua e o ativista da bicicleta Plá.

“Uma coisa a se marcar é como os movimentos sociais foram importantes para trazer uma transformação social. A missão é fazer com que todo mundo possa pedalar, independentemente da idade, da classe, do gênero, das habilidades físicas e de outras diferenças”, afirmou Shelley Bodje, da Ducth Cycling Embassy (DCE).

A roda de conversa foi encerrada com uma apresentação de Plá, que ressaltou que a cidade ganha novas cores e novos brilhos com os movimentos que buscam uma invasão das bicicletas.