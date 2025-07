MasterChef Rui Morschel realiza workshop sobre gastronomia caiçara em Pontal do Paraná

Nos dias 14 e 15 de julho, Pontal do Paraná recebe um encontro especial dedicado à cultura e à gastronomia caiçara, com atividades realizadas na Pousada Paraíso do Sul, em Shangri-lá.

O evento reúne chefs, mestres locais e moradores para compartilhar conhecimentos, técnicas e sabores que mantêm viva a cultura caiçara do município.

Na segunda-feira (14), acontece o workshop gratuito de Defumação Artesanal da Cambira, com atividades das 9h às 12h e das 14h às 16h.

Voltado a profissionais, estudantes e moradores, o curso aborda desde a preparação do fogo até a conservação do peixe defumado. A programação inclui explicações sobre a história da defumação pela cozinheira Conceição Ramos e práticas orientadas pelas chefs Maria Fernanda Nowakowski e Neila Tomaz.

Ao final, os participantes poderão degustar os resultados do processo.

Na terça-feira (15), a programação começa às 8h com o workshop “Um Olhar Doce: Sobremesas Caiçaras”, ministrado pela chef Karla Manfredini.

Durante a manhã, os participantes aprenderão a preparar sobremesas que utilizam ingredientes típicos da região, como banana-da-terra, gengibre, cambira e cumaru.

Entre as receitas, estão sorvete de banana caramelada, palha caiçara com gengibre e rolinho de banana frita com doce de leite. O encontro termina com uma roda de conversa sobre gastronomia, seguida de degustação coletiva.

No período da tarde, das 14h às 17h, o chef Rui Morschel, participante da 5ª temporada do MasterChef Brasil, conduz a palestra “Sabores da Memória: A Cultura Caiçara como Patrimônio Vivo”.

Durante o encontro, o chef vai propor uma reflexão sobre a gastronomia como uma forma de preservar e contar histórias, abordando as origens do povo caiçara, suas técnicas culinárias e o reconhecimento da cambira como patrimônio com Indicação Geográfica.

Rui também vai compartilhar memórias e curiosidades sobre pratos tradicionais como a moqueca e o peixe assado na folha de bananeira.

As inscrições para os workshops são limitadas e devem ser feitas pelo WhatsApp (41) 93500-7978.

Centro gastronômico

Todas essas atividades fazem parte do Festival de Gastronomia Caiçara, que movimenta Pontal do Paraná até o fim do mês de julho, com uma ampla programação que inclui oficinas, concursos, apresentações culturais e degustações.

A abertura oficial do festival ocorreu no dia 3 de julho, com a presença do prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, que ressaltou a intenção de ampliar o reconhecimento da gastronomia local. “Queremos que Pontal do Paraná seja conhecido por muito mais do que o tradicional peixe frito. A cambira é um prato único que pode inspirar chefs e transformar nossa culinária em algo diferenciado, fazendo do município um centro gastronômico no litoral”, afirmou.

Além das oficinas nos dias 14 e 15, o calendário reserva o Dia da Cambira, em 18 de julho, consolidando a cambira como símbolo da identidade alimentar da região.

O evento é realizado pela Prefeitura de Pontal do Paraná, em parceria com a Adetur Litoral, e conta com o apoio do Sebrae, do Conselho Municipal de Turismo e da comunidade local.