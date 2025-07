Portos do Paraná inicia pavimentação de concreto em Antonina

Fotos: Claudio Neves/Portos do Paraná

A pavimentação em asfalto em algumas das principais vias de Antonina começaram nesta segunda-feira (7). As intervenções abrangem de 4,6 quilômetros da Avenida Conde Matarazzo e da Rua Engenheiro Luiz Augusto Leão da Fonseca.

O investimento de R$ 18,4 milhões da empresa pública Portos do Paraná inclui a instalação de calçadas para pedestres, ciclovia, pontos de ônibus, sinalização viária e melhorias no sistema de drenagem. A conclusão das obras está prevista para abril de 2026.

“A obra atende a um anseio antigo da população, trazendo mais segurança para todos que utilizam as vias”, afirma o diretor de Engenharia e Manutenção da Portos do Paraná, Victor Kengo. A fiscalização da obra será feita de forma conjunta pela Portos do Paraná, Prefeitura de Antonina e uma empresa terceirizada contratada para dar suporte à atividade.

Segundo o diretor, o uso do concreto foi a solução mais adequada para o tráfego intenso de caminhões com destino ao Porto de Antonina. “É um material que oferece maior durabilidade e segurança em comparação ao asfalto e demanda menor custo de manutenção”, disse.

Para minimizar os impactos aos moradores e usuários das vias, os trabalhos serão realizados com desvios temporários e alterações no fluxo de veículos, incluindo a adoção do sistema do sistema “pare-e-siga”.

A Prefeitura de Antonina foi responsável pela elaboração do projeto e acompanhou as sondagens do solo feitas pela empresa contratada. A avaliação geotécnica, realizada no início do ano, teve o objetivo de garantir a qualidade da pavimentação e orientar a escolha dos materiais e técnicas mais adequadas para a execução da obra.

Porto movimentou 47% mais em 2024

Em 2024, o Porto de Antonina movimentou 1,9 milhão de toneladas de cargas, entre açúcar ensacado e a granel, fertilizantes e outros produtos. O volume representa um crescimento de 47% em relação a 2023, quando foram movimentadas 1,3 milhão de toneladas.

Atualmente, o Porto de Antonina é um dos terminais administrados pela empresa pública Portos do Paraná, que possui a segunda maior movimentação portuária do Brasil e é pentacampeã em melhor gestão portuária do País, segundo avaliação do governo federal.