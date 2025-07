Preso suspeito do homicídio cometido em Guaratuba no mês junho

Policiais civis e militares prenderam preventivamente, nesta quinta-feira (10), em Guaratuba, um suspeito de homicídio. Também foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e apreendidas armas e drogas.

A ação decorre a investigação do homicídio de Fábio de Souza Pinheiro, 42 anos, cujo corpo foi encontrado no último dia 17 de junho, na Rua Barão do Rio Branco, bairro Mirim.

De acordo com o delegado Gabriel Rocha, após intensa apuração, um homem, de 36 anos, foi identificado como principal suspeito do crime. A equipe representou judicialmente pela prisão do investigado e pela busca em imóveis relacionados.

“Durante a operação, o suspeito foi preso preventivamente e flagrado com aproximadamente 300 gramas de maconha, sendo também autuado em flagrante por tráfico de drogas”, afirmou o delegado.

Além disso, em outro endereço alvo da operação, uma mulher, 62 anos, foi presa em flagrante pela posse irregular de arma de fogo e munições, configurando crime previsto no Estatuto do Desarmamento.

Tanto o homem preso preventivamente, quanto a senhora presa em flagrante, foram encaminhados ao sistema penitenciário.