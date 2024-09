Ducci e Goura apresentam programa para despoluir e proteger rios de Curitiba

O candidato a prefeito de Curitiba, Luciano Ducci (PSB) e seu vice, Goura (PDT) apresentaram um programa para enfrentar a crise climática. O Curitiba Verde e Azul é um programa de cuidado integral dos rios da cidade. O programa tem três eixos principais: despoluição dos rios, preservação das nascentes e margens e criação de novos corredores ecológicos.

“Curitiba enterra seus rios desde 1940. Precisamos mudar essa visão ultrapassada e tratar os nossos rios e nascentes com prioridade, pois são recursos essenciais para o meio ambiente. Uma cidade inteligente e sustentável valoriza e cuida dos seus rios”, afirmou Goura.

O que é o Curitiba Verde e Azul

Entre as ações previstas no programa estão o mapeamento e sinalização das nascentes de Curitiba como primeiro passo de um plano de proteção de nascentes, que deverá prover projetos de qualificação urbana e ambiental do entorno de nascentes em áreas públicas ou nascentes estratégicas em terrenos privados, a exemplo do Parque Nascentes do Belém.

A implantação das chamadas ecobarreiras em pontos estratégicos dos rios de Curitiba, em regime de cooperação com entidades e agentes da sociedade civil, é outra medida urgente proposta pela chapa Ducci+Goura.

Para resolver a questão do esgotamento sanitário, o Curitiba Verde e Azul prevê a criação de mecanismos não punitivos, com incentivos e subsídios para regularizar as ligações de esgoto e águas pluviais em todas as bacias hidrográficas.

Outra ação proposta é a implantação de corredores ecológicos com recomposição de APP (área de proteção permanente) e implantação de parques lineares, tendo como prioridades imediatas: implantar projeto piloto de renaturalização de trecho da bacia do Ribeirão dos Padilhas, com plano de despoluição e requalificação integral das margens, incluindo implantação de corredores ecológicos.

A requalificação integral do canal do Rio Belém entre o Viaduto Colorado até sua foz, também está prevista no Curitiba Verde e Azul. A proposta é desenvolver um projeto de paisagismo focado na arborização das margens e requalificação das vias, com garantia de passeios acessíveis, áreas de lazer e rede cicloviária como forma de melhoria da qualidade ambiental e da relação de fruição da comunidade com o rio.

O programa ainda inclui a regularização fundiária em áreas de risco e regiões vulneráveis, com obras para prevenir alagamentos e melhorar a urbanização.

SOS Arthur Bernardes – No sábado (21), Dia da Árvore, os candidatos participam do ato SOS Arthur Bernardes, contra o corte de árvores no parque linear da avenida planejado pela Prefeitura. A manifestação teve início às 10h na Praça Santos Andrade, no Centro, e depois seguiu em direção ao bosque para uma série de atividades.