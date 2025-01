Dupla Matheus & Kauan encerra final de semana de grandes shows

Foto: Jonathan Campos/AEN

O primeiro fim de semana de shows do Verão Maior Paraná encerrou neste domingo (12) com grande estilo, com a dupla sertaneja Matheus & Kauan.

O início estava programado para as 17h, mas um princípio de incêndio na fiação elétrica de uma estrutura de som montada gerou um atraso, além de provocar susto no público que chegou mais cedo. A situação, no entanto, foi resolvida rapidamente, sem ninguém se ferir e a apresentação começou por volta das 19h. Segundo o Governo do Estado, o show reuniu 88 mil pessoas.

Os irmãos goianos Matheus & Kauan se sentiram em casa tocando no Litoral do Paraná, já que costumam gravar seus DVDs na praia, inclusive o último, “Praiou”, lançado em 2024. Em Matinhos, eles agitaram o público com sucessos como “O Nosso Santo Bateu” e “Decide Aí”, além de músicas novas que estão entrando no repertório, incluindo “Triplex” e “Cronômetro”.

“É uma alegria estar aqui num domingão à tarde, é a nossa cara, porque temos três DVDs gravados na praia. O Verão Maior tem tudo a ver com a gente, por isso ficamos honrados em participar de um projeto tão incrível”, disse Matheus. “Trouxemos várias músicas novas para apresentar para a galera, para fazer um show bem para cima, que todo mundo curte”, completou Kauan.

Na plateia, pessoas de todas as idades cantaram com a dupla, muitos deles com faixas na cabeça com o nome dos dois irmãos. É o caso de Hilary Weng, de 14 anos, que é fã da dupla desde os cinco. “Cheguei às 13h para pegar um bom lugar, porque Matheus & Kauan merecem. É muito incrível, estava muito ansiosa para vir, é um show nota 10”, disse.

Morador de Matinhos, o construtor José Glenilson Moreira não perde os shows do Verão Maior, que ele disse estar movimentando a cidade. “Não perdemos um show, estamos sempre aqui curtindo. Uma oportunidade dessas que o governo está dando para nós é única, então tem que aproveitar”, afirmou. “O que está sendo feito para o povo daqui não é pouco, com as obras e os shows, é tudo maravilhoso. O movimento na cidade está muito grande, o que é muito bom para a gente, para o comércio, um trabalho que está dando resultado”.

Os primos Fernando Cardoso Almeida, Eduarda Casagrande Waterkemper e Mateus Casagrande Waterkemper conseguiram se encontrar com a dupla no camarim, o que tornou o show ainda mais especial para eles. “A gente é muito fã, gosta muito deles e se sentiu muito feliz. Foi uma experiência única e uma ansiedade muito grande. Está tudo perfeito, um espaço bem preparado e com bastante gente”, contou Fernanda, de 17 anos.

MAIS SHOWS – Na próxima semana, quem agita os palcos é a dupla Guilherme & Santiago, que tocam na sexta-feira (17), em Pontal do Paraná, e no sábado (18), em Matinhos. O sertanejo Gustavo Mioto toca na sexta, em Matinhos, e a banda Sambô se apresenta no sábado, em Pontal do Paraná. Os próximos finais de semana ainda vão reunir Sorriso Maroto, Titãs, Luan Santana, Fernando & Sorocaba, João Bosco & Vinícius e muito mais.

Além dos shows nacionais, músicos e bandas paranaenses também marcam presença nas areias do Litoral e também nos balneários da Costa Noroeste, em Porto Rico e São Pedro do Paraná. Ao todo, serão 50 shows nos Palcos Sunset do Verão Maior até o final da temporada no Litoral e no interior.