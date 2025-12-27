Pontal do Paraná terá queima de fogos em cinco balneários

Com duração de 15 minutos e com uso de fogos de estampido reduzido, espetáculo poderá ser avistado em toda a orla da cidade

A queima de fogos em Pontal do Paraná está confirmada para celebrar a chegada do novo ano em grande estilo, iluminando toda a orla do município.

Neste ano, o espetáculo terá duração de até 15 minutos e será realizado pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Turismo, em parceria com a Associação dos Municípios do Paraná (AMP).

A apresentação contará com fogos de estampido reduzido, garantindo um show visual deslumbrante, com respeito ao bem-estar das pessoas sensíveis a ruídos e dos animais.

Locais com queima de fogos:

• Praia de Leste

• Santa Terezinha

• Ipanema

• Shangri-lá

• Pontal do Sul