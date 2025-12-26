Pontalense 2025 – Série Ouro: Beira Rio conquista título inédito

O Campeonato Pontalense 2025 – Série Ouro teve uma final marcada por emoção e bom futebol

Foto: Divulgação

Em partida realizada no último dia 21 de dezembro, no Campo Municipal Edinal dos Santos Tavares, em Shangri-lá, a equipe do Beira Rio venceu o Barrancos por 2 a 1, de virada, e garantiu pela primeira vez o título do principal campeonato de futebol amador de Pontal do Paraná.

O jogo reuniu um bom público e foi disputado intensamente do início ao fim.

A vitória coroou um ano histórico para o Beira Rio, que já havia conquistado, uma semana antes, o título da 25ª edição da Copa Litoral, encerrando a temporada 2025 com todas as conquistas possíveis.

A equipe do Barrancos, tradicional no futebol amador do município e acostumada a decisões, mais uma vez chegou à final e apresentou um desempenho competitivo. Mesmo sem o título desta edição, deixou o campo com reconhecimento pelo trabalho realizado ao longo do campeonato.

Além do título coletivo, a competição também premiou destaques individuais. Leandro, do Beira Rio, foi o artilheiro da Série Ouro, com cinco gols marcados. Já o prêmio de goleiro menos vazado foi dividido entre Diego, do Barrancos, e Tiago, do Beira Rio, que sofreram apenas quatro gols cada durante a competição.

O Campeonato Pontalense 2025 – Série Ouro foi realizado pela Prefeitura de Pontal do Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude, integrando o calendário esportivo do município e incentivando a prática do esporte amador.

Final – Pontalense 2025 (Série Ouro)

Beira Rio 2 x 1 Barrancos

Data: 21/12/2025

Local: Campo Municipal Edinal dos Santos Tavares – Shangri-lá

Horário: 15h

Campeão: Beira Rio

Vice-campeão: Barrancos

Artilheiro: Leandro (Beira Rio) – 5 gols

Goleiros menos vazados: Diego (Barrancos) e Tiago (Beira Rio) – 4 gols sofridos