Pontal do Paraná terá 12 shows de paranaenses no Palco Sunset de Shangri-lá
A Prefeitura de Pontal do Paraná destaca shows dos Palcos Sunset do Verão Maior Paraná 2026
O Governo do Paraná promove 52 shows gratuitos artistas paranaenses nos Palcos Sunset do Verão Maior Paraná 2026. A programação complementa os grandes shows nacionais em Pontal do Paraná e Matinhos. Estes shows vão acontecer de 2 a 31 de janeiro, em Caiobá (Matinhos), Guaratuba e Shangri-lá Pontal do Paraná), no Litoral, além de Porto Rico e Porto São José, no Noroeste
O Palco Sunset de Shangri-lá terá 12 shows diferentes estilos musicais, sempre às 18h:
Agrichio (06/01)
Banda Namastê (07/01)
Banda Pimenta Rosa (08/01)
Alana Marques (13/01)
Raissa Fayet (14/01)
MUV Brasil (15/01)
Banda Sr. Oilson (20/01)
Banda Jeito a Mais (21/01)
Orquestra Viola e Cantoria (22/01)
Lincoln & Augustto (27/01)
Matula Roots (28/01)
Douglas Rodrigo & Banda (29/01)
O edital registrou 579 inscrições de artistas e bandas paranaenses, número 51% maior que na edição anterior.