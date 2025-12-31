Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Pontal do Paraná terá 12 shows de paranaenses no Palco Sunset de Shangri-lá

Redação
A Prefeitura de Pontal do Paraná destaca shows dos Palcos Sunset do Verão Maior Paraná 2026
Fotos: Cesar Ramires/ Prefeitura de Pontal do Paraná

O Governo do Paraná promove 52 shows gratuitos artistas paranaenses nos Palcos Sunset do Verão Maior Paraná 2026. A programação complementa os grandes shows nacionais em Pontal do Paraná e Matinhos. Estes shows vão acontecer de 2 a 31 de janeiro, em Caiobá (Matinhos), Guaratuba e Shangri-lá Pontal do Paraná), no Litoral, além de Porto Rico e Porto São José, no Noroeste

O Palco Sunset de Shangri-lá terá 12 shows diferentes estilos musicais, sempre às 18h:

🎸 Agrichio (06/01)

🥁 Banda Namastê (07/01)

🎶 Banda Pimenta Rosa (08/01)

🎤 Alana Marques (13/01)

🎙️ Raissa Fayet (14/01)

🎧 MUV Brasil (15/01)

🎸 Banda Sr. Oilson (20/01)

🥁 Banda Jeito a Mais (21/01)

🎻 Orquestra Viola e Cantoria (22/01)

🎤 Lincoln & Augustto (27/01)

🌿 Matula Roots (28/01)

🎸 Douglas Rodrigo & Banda (29/01)

O edital registrou 579 inscrições de artistas e bandas paranaenses, número 51% maior que na edição anterior.

