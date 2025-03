É mais dinheiro no bolso do trabalhador, diz Zeca Dirceu sobre isenção do imposto de renda

O deputado Zeca Dirceu (PT) disse nesta terça-feira (18), que a isenção do imposto de renda para quem tem salário de até R$ 5 mil, em proposta enviada pelo presidente Lula (PT) ao Congresso Nacional, significa mais dinheiro no bolso do trabalhador. “Quem tem salários até R$ 5 mil por mês e paga 27,05% de imposto de renda, vai ficar com esse dinheiro em casa. Vai poder gastar no comércio, na loja de roupa, no imposto de gasolina ou na despesa que quiser”, disse.

“Isso movimenta a economia local. Isso faz o Brasil continuar na rota que colocamos novamente, da geração de emprego, do aumento do salário mínimo acima da inflação e do crescimento do PIB, da riqueza e da economia. O presidente Lula cumpre uma proposta de campanha, provando que é um político diferenciado”, completou o deputado.

Zeca Dirceu fez cinco simulações de quanto vai sobrar no bolso do trabalhador. Por exemplo, quem recebe até R$ 5 mil terá uma isenção de R$ 1.352.50 por mês (R$ 16,230,00 no ano), para quem recebe R$ 4,5 mil (R$ 1.217,25 por mês e R$ 14.607,00 ao ano): R$ 4 mil (R$ 1.082,00 por mês e R$ 12.984,00/ano); R$ 3,5 mil (R$ 946,75/mês e R$ 11.361,00/ano); e para quem recebe R$ 3 mil por mês (R$ 811,50 por mês e R$ 9.738,00 por ano).

“Como aponta o ministro Fernando Haddad (Fazenda), a isenção no pagamento do imposto de renda para esta faixa salarial equivale a um 14º salário, um dinheiro que será muito proveitoso para o trabalhador”, completou.

Decisão acertada

Segundo o deputado, a bola está com o Congresso Nacional que vai analisar, debater e votar o projeto do presidente Lula. “É hora de comemorar e de nos ajudar na luta para aprovar no Congresso Nacional este excelente projeto, a decisão acertada do presidente Lula”, disse.

A isenção do imposto de renda, segundo Zeca Dirceu, vai atender, também de forma proporcional, os trabalhadores que recebem de R$ 6 mil a R$ 7 mil de salário por mês. “A ampliação da faixa de isenção custará cerca de R$ 27 bilhões por ano ao governo e o projeto prevê a tributação mínima das altas rendas acima de R$ 600 mil, ou seja, milionário, gente rica e endinheirada”, disse.

Zeca Dirceu destaca ainda a observação do presidente Lula de que o projeto não vai aumentar a arrecadação do governo, mas faz uma reparação tributária aos mais pobres que, proporcionalmente, pagam mais impostos devido às isenções sobre dividendos dos mais ricos.

“São 141 mil pessoas que ganham acima de R$ 600 mil, acima de R$ 1 milhão por ano, vão contribuir para que 10 milhões de pessoas não paguem imposto de renda”, disse Lula ao encaminhar o projeto ao Congresso Nacional.