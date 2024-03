Ekôa Park recebe mais de 100 agentes de viagens de diversas partes do Brasil

Eles vieram ao Paraná conhecer atrativos turísticos da região e receber capacitações sobre os principais destinos do estado. Visita ao Ekôa ocorreu neste domingo

Albori Ribeiro/Divulgação Ekôa Park.

No primeiro final de semana de março de 2024, mais de cem profissionais de turismo chegaram à Curitiba para participar do 2º Integra, evento promovido pela BWT Operadora de Turismo.

Durante cinco dias, o grupo vai visitar e aprender sobre diversos pontos turísticos do Paraná, com foco em Curitiba, litoral do estado e também na região dos Campos Gerais.

No domingo (3), os participantes passaram pelo Ekôa Park, em Morretes, onde conheceram mais sobre as riquezas e os potenciais da região e da Mata Atlântica, e compreenderam por que o parque se diferencia em aspectos relacionados ao turismo para a conservação da natureza e é uma referência no assunto a nível estadual, mas também nacional.

Os agentes vieram de nove cidades brasileiras: Ribeirão Preto (SP), São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Vitória (ES), Campinas (SP), Campo Grande (MS) e Belo Horizonte (MG).

As passagens aéreas, hospedagem e os tours foram subsidiados pela BWT, instituição parceira do Ekôa e também da Grande Reserva Mata Atlântica. O Ekôa fica localizado na Grande Reserva, um território que reúne três milhões de hectares de floresta nativa, localizado entre os Estados do Paraná, São Paulo e Santa Catarina. A área é um importante patrimônio natural, cultural e histórico e um valioso e singular destino de turismo de natureza, nacional e internacional.

O objetivo da vivência dos agentes no Paraná foi promover os atrativos estaduais e capacita-los para vender cada vez mais e melhor, e com ainda mais conhecimento sobre o assunto, os produtos turísticos e as singularidades da região.

Na segunda-feira (4), eles seguiram para um dia inteiro de capacitação na Expo Turismo Paraná – a maior feira de turismo do Sul do Brasil, que ocorre nos dias 7 e 8 de março, em Curitiba – para participar de rodadas de negócios, aprendizado, networking e conversas com profissionais e diferentes players do setor paranaense. O Ekôa também participou do momento, com falas sobre os trabalhos desenvolvidos pelo local em seis anos de existência, experiência e atuação.

Imersão

Ao chegarem ao Ekôa no sábado, os agentes foram convidados a aproveitar uma experiência imersiva. “No local os participantes fizeram trilhas, atividades de aventura, visitaram o laboratório, as oficinas, o Sistema Agroflorestal, as áreas de sustentabilidade do parque e puderam ver todas as tecnologias de baixo impacto utilizadas no Tekôa, um espaço dentro do Ekôa Park que busca experimentar soluções através de possibilidades que conectam teoria com prática”, destaca Tatiana Perim, diretora do Ekôa.

“Quisemos oferecer a eles uma vivência que mostrasse a beleza da região, a riqueza da floresta, as curiosidades do bioma e todas as formas inspiradoras que o Ekôa utiliza para promover a valorização e a importância da natureza, seja por meio das instalações artísticas, ou das atividades envolvendo experiências e esportes de natureza”, diz.

“Reunimos parceiros, governos, prefeituras e o trade turístico para encantar e treinar esses profissionais responsáveis por divulgar e comercializar os destinos paranaenses no Brasil inteiro. Além da região de Curitiba, representantes de Foz do Iguaçu e outros destinos também participam dos encontros”, explica Gabriel Cordeiro, diretor geral da BWT.

O 2º Integra BWT Operadora tem o apoio do Governo do Estado do Paraná e das prefeituras de Curitiba, Pontal do Paraná, Antonina, Morretes, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu, além da Adetur Litoral, Bourbon Hotéis, CCVB Curitiba, Da Hora Passeios, Cotranauta Táxi Náutico, DAJ Resorts & Marina, Ekôa Park, Grupo Viale, Mabu Hotéis, Master Curitiba, Morretes Convention & Visitors Bureau, Morro dos Anjos Águas Quentes Hotel Resort, Nacional Inn Hotéis, Parque Vila Velha, Pousadas Caraguatá e Casario 1915, Restaurante Madalosso, Serra Verde Express, Trem Republicano, Universal Assistance e Sebrae.

Sobre o Ekôa Park

O Ekôa Park é um paraíso ecológico localizado dentro da maior área contínua remanescente de Mata Atlântica, a Grande Reserva Mata Atlântica, que encanta e inspira por meio de experiências únicas e transformadoras, provocando a reconexão entre o ser humano e a natureza e o encantamento com a biodiversidade da Floresta Atlântica. Faz isso por meio das artes, experiências ecológicas, aventuras e do aprendizado a partir da promoção de diversas atividades de lazer e entretenimento.

Texto: Claudia Guadagnin, da Assessoria de Imprensa do Ekôa Park.