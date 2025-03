Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, 2.500 trabalhadoras se reúnem em Praia de Leste

Foto: Siemaco

O Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação do Paraná, em parceria com a Feaconspar (federação dos sindicatos da categoria) e UGT-PR (União Geral dos Trabalhadores do Paraná), promove neste sábado (8) e domingo (9) a 31ª edição do Dia Internacional da Mulher Siemaco, que ocorre na Associação Banestado, em Praia de Leste, Pontal do Paraná.

Todos os Siemacos o Paraná participam da celebração: Paranaguá, Londrina, Maringá, Umuarama, Cascavel, Francisco Beltrão, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu, além do Sineepres (Sindicato dos Empregados em Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros), somam forças na celebração que deve contar com 2.500 mulheres.

O presidente do Siemaco Curitiba, Alexandre Oliveira, comenta sobre a alegria de organizar o evento. “Curitiba conta com o maior número de inscritas, e, além de uma grande responsabilidade, organizar o Dia da Mulher na Praia é uma imensa alegria e honra. Ver a felicidade das mulheres é impagável”.

Essa é a oportunidade para muitas delas conhecerem o mar pela 1.ª vez, reforçando o caráter social do encontro.

O presidente da UGT-PR e Feaconspar, Manassés Oliveira, afirma que o lazer também é direito do trabalhador. “Nem só de trabalho vivemos. Todas as pessoas têm o direito de se divertir, curtir bons momentos de lazer. A UGT-PR apoia a iniciativa do Siemaco. Essa ação também faz parte do sindicalismo cidadão que praticamos”, afirma.

A categoria do asseio se conservação é formada por cerca de 70% de mulheres, muitas delas chefes de família.