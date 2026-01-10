Em Pontal do Paraná, Colônia de Férias em tempo integral atende crianças de 0 a 5 anos

Com brincadeiras, atenção e carinho, a Prefeitura de Pontal do Paraná inicia a Colônia de Férias para a Educação Infantil

Fotos: SMED – Pontal do Paraná

A Prefeitura de Pontal do Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou a Colônia de Férias 2026, iniciativa que garante atendimento às crianças da Educação Infantil durante o recesso escolar, com atividades educativas, cuidado diário e alimentação adequada.

Durante o mês de janeiro, 183 crianças de 0 a 5 anos estão sendo atendidas em período integral na Colônia de Férias.

O serviço é oferecido em cinco unidades do município: CMEI Peixinho Sapeca, CMEI Siri Azul, CMEI Estrela do Mar, CMEI Cavalo Marinho e CMEI Leão Marinho.

Os espaços foram organizados para oferecer segurança, acolhimento e condições adequadas ao desenvolvimento infantil.

A programação tem como prioridade o bem-estar das crianças, com uma rotina pensada conforme cada faixa etária, respeitando os tempos e as necessidades individuais.

As atividades incluem brincadeiras orientadas, jogos, contação de histórias, música, movimento e vivências que contribuem para o desenvolvimento físico, emocional e cognitivo, além de estimular a convivência e a criatividade.

Segundo a secretária municipal de Educação, Cintia Mendes, a Colônia de Férias cumpre um papel importante tanto para as crianças quanto para as famílias.

“Nosso objetivo é garantir que as crianças tenham um ambiente seguro e acolhedor durante o período de recesso, com atividades que respeitam cada etapa do desenvolvimento. A Colônia de Férias também oferece tranquilidade às famílias que precisam desse atendimento neste período”, afirmou.

Todas as ações são planejadas pelas equipes pedagógicas das unidades, buscando proporcionar experiências educativas e momentos agradáveis ao longo do dia.

O atendimento em período integral inclui quatro refeições diárias, elaboradas conforme orientações nutricionais, garantindo uma alimentação equilibrada e adequada à idade das crianças. A rotina diária também contempla momentos de descanso e relaxamento.

Com a Colônia de Férias 2026, o município de Pontal do Paraná segue desenvolvendo políticas públicas voltadas à educação infantil, assegurando às crianças um espaço seguro, organizado e estimulante, mesmo durante o período de férias escolares.