Emissão de alvarás comprova o crescimento econômico de Matinhos

Comunicação Prefeitura de Matinhos



Matinhos vem experimentando um impulso no desenvolvimento econômico de vários setores. O aumento significativo no número de emissão de alvarás é um dos termômetros dessa nova realidade.

Nos últimos três anos, foram emitidos 1.140 alvarás, um número ainda mais impressionante porque ocorreu, na maior parte do tempo, durante a pandemia da covid-19. Em anos anteriores, os números eram mais tímidos. De 2017 a 2020, pouco mais de 700 alvarás foram emitidos. No período anterior, de 2012 a 2016, os números são ainda mais acanhados, com menos de 600 alvarás emitidos.

Comércio varejista e serviços lideram a lista das novas empresas instaladas na cidade. Empresários e investidores estão encontrando em Matinhos um ambiente propício para o desenvolvimento de novos empreendimentos e negócios, porque hoje a cidade oferece além de oportunidades, um novo ambiente para novos negócios.

O ramo do entretenimento é um dos que mais cresce em Matinhos. Um dos novos investimentos que fez sucesso nas últimas temporadas é o Boliche Caiobá Club, criação do empresário Nerci Willian Picolli, morador no litoral há 25 anos e que agora viu a oportunidade para realizar seu sonho, e já festejando o sucesso do empreendimento. O Boliche é um dos maiores investimentos do empresário que atua no ramo.

“Além de diversão aos moradores e veranistas, o Boliche emprega 40 colaboradores, todos moradores locais, que mantêm o Boliche o ano todo em funcionamento”, comemora Willian, que confirma a temporada de 2024 como a melhor de todas, desde que o Boliche foi inaugurado.

Seja no setor comercial ou de serviços, o interesse em estabelecer-se em Matinhos está nos novos atrativos.

A atual administração também trouxe a abertura de oportunidades em outros segmentos. Os empresários do ramo supermercadista, por exemplo, que encontravam obstáculos até 2020, hoje comemoram a abertura de novas frentes nos seus negócios no Litoral. Com portas abertas e atrativos criados, o resultado é bastante positivo.

De acordo com a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, o crescimento na emissão de alvarás também pode ser interpretado como um sinal de confiança da parte dos empreendedores, que encontram estabilidade, segurança e perspectivas futuras. A disponibilidade de recursos naturais e a infraestrutura que hoje são oferecidas podem ser vistas nas muitas parcerias que mantemos com o governo estadual e criam um panorama bastante positivo.

Outro aspecto positivo com estas novas frentes de trabalho é a consequente geração de empregos, melhorando a qualidade de vida da população, fortalecimento da comunidade empresarial local, sendo um indicativo de próspero desenvolvimento econômico e social.