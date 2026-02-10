Empreender com apoio: curso gratuito em Morretes une capacitação e capital semente

Formação presencial inclui consultoria individual e já impactou mais de 6 mil pessoas no Paraná e em Santa Catarina

Foto: Divulgação

Começam no dia 19 de fevereiro, quinta-feira, em Morretes, na Sala da Inovação da Prefeitura, as aulas do Projeto MEGA 2026, Movimento Empreendedorismo Gerando Alternativas.

O curso, totalmente gratuito, será realizado na ,, com aulas presenciais a partir das 19h, e oferece formação empreendedora, consultoria individual e a possibilidade de os participantes receberem capital semente de R$ 1.500 para investir no próprio negócio.

Faça sua inscrição no link https://forms.gle/oqTz2FUVPuFeCcVi9

O MEGA é uma iniciativa da organização social GERAR (Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional), que há mais de 20 anos transforma vidas por meio da qualificação profissional e da empregabilidade.

A nova edição reforça o alcance e o impacto do projeto, que já beneficiou mais de 5 mil pessoas no Paraná e mais de 200 em Blumenau, Santa Catarina, promovendo geração de renda, fortalecimento de pequenos negócios e inclusão produtiva por meio do empreendedorismo.

Voltado a jovens e adultos a partir de 18 anos, com negócio próprio ou ideia de empreendimento, o MEGA oferece 32 horas de formação presencial, distribuídas ao longo de oito dias de aula, além de dois meses de consultoria individual após o encerramento do curso. Os conteúdos abordam gestão, marketing, precificação, estruturação e formalização do negócio.

Os três participantes com melhor desempenho e presença integral em cada turma recebem incentivo financeiro de R$ 1.500, destinado exclusivamente ao desenvolvimento do empreendimento. Ao longo da formação, os alunos também recebem apostila, bloco de notas, caneta, camiseta, lanche e uma logomarca personalizada, sem nenhum custo, além de certificado de conclusão.

De acordo com Valquíria Crispim, coordenadora do Projeto MEGA, o diferencial da capacitação está na combinação entre técnica e desenvolvimento humano. “O MEGA atende tanto quem já empreende quanto quem sonha em começar. Além do conteúdo prático, o projeto trabalha autoestima, confiança e visão de futuro, fatores que fazem diferença na trajetória dos participantes”, afirma.

Após a inscrição, a equipe do projeto entra em contato com os selecionados para orientar sobre os próximos passos e confirmar a participação.



Projeto MEGA, Movimento Empreendedorismo Gerando Alternativas em Morretes

Data de início: quinta-feira, 19/02

Horário: das 19h às 22h

Local: Sala da Inovação da Prefeitura de Morretes

Endereço: Praça Rocha Pombo, 10 Centro

Dúvidas ou mais informações:

Valquíria Crispim: (41) 99905-1757

Instagram: @mega.gerar

Conheça mais assistindo ao documentário oficial do MEGA:

https://www.youtube.com/watch?v=rUGu9v2-TLw&t=379s