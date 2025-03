Encontros dos Núcleos de Cooperação da Itaipu recomeçam pelo Litoral

Reunião em Paranaguá no dia 12 de setembro de 2024 | foto: Marcos Prado/Itaipu Binacional

A partir de 1º de abril, os 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental voltam a se reunir presencialmente no Paraná e no sul do Mato Grosso do Sul. A segunda rodada de encontros em 2025 começa no Litoral, em Matinhos, e segue para Curitiba e Paula Freitas nos dias 2 e 3 de abril, respectivamente.

O calendário de encontros segue até o dia 4 de junho, com encontros no território que abrange os 399 municípios do Paraná e 35 no sul do Mato Grosso do Sul. No mesmo período, também serão realizados seminários sobre mudanças climáticas e COP30. A expectativa é contar com a participação de 300 a 500 pessoas.

Os eventos, promovidos pela Itaipu Binacional e pelo Itaipu Parquetec, integram as ações do convênio de Governança Participativa para a Sustentabilidade, por meio do programa Itaipu Mais que Energia, e está alinhado às estratégias do Governo Federal para reduzir os impactos das mudanças climáticas e criar coletivos ambientais no território de atuação prioritária da usina.

Os participantes, que representam instituições como prefeituras, ONGs, universidades, cooperativas e associações da sociedade civil, vão debater os temas já priorizados nos três encontros presenciais realizados desde a criação dos núcleos, em setembro de 2024.

Temas do encontro

Na primeira rodada de encontros do ano, os 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental avançaram nas estratégias da “Teoria da Mudança”, encerrando os encontros com modelos de trabalho estabelecidos e planos de ação para solucionar problemáticas dos territórios em áreas como resíduos sólidos, diversidade econômica, geração de emprego e renda, entre outros temas.

Para o novo ciclo, o objetivo será alavancar os projetos e apresentar os resultados obtidos, além de desenvolver agendas transversais e fortalecer a união dos representantes como núcleo. A “Teoria da Mudança” é uma metodologia que enfatiza a importância do planejamento estratégico para a transformação social e ambiental.

Agendas

Os três primeiros encontros serão realizados pelo Núcleo Litoral Paranaense no dia 1º de abril, na UFPR Litoral, em Matinhos. No dia seguinte, 2 de abril, será a vez do Núcleo Vale do Ribeira e Sudeste Paranaense, que se reunirá na Fetaep (Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná), em Curitiba. Já no dia 3 de abril, o encontro do Núcleo Sul/Serra da Esperança acontecerá no Centro Cultural de Eventos Júlio José Cordeiro, em Paula Freitas, município localizado no sul do estado.

Estão previstos ainda encontros presenciais dos Núcleos de Cooperação Socioambiental em Piraquara (08/04), Ponta Grossa (09/04), Ibaiti (10/04), Irati (23/04), Santa Maria do Oeste (24/04), Quedas do Iguaçu (25/04), Coronel Vivida (29/04), Medianeira (30/04), Cornélio Procópio (06/05), Londrina (07/05), Apucarana (08/05), Umuarama (20/05), Campo Mourão (21/05), Maringá (27/05), Paranavaí (28/05), Cianorte (29/05), Maracaju/MS (03/06) e Eldorado/MS (04/06).

Webinar

Antes do início dos encontros presenciais, os núcleos poderão participar, nesta terça-feira (25), às 14h, do webinar “Teoria da Mudança”, apresentado por Walquíria Tiburcio, bacharela em Gestão de Políticas Públicas pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH-USP). Walquíria é presidente do Instituto Saberes, Culturas e Integração, que atua nas áreas de educação e cultura.

O objetivo do webinar é potencializar os resultados das ações institucionais, permitindo uma atuação estratégica na solução de desafios enfrentados pelos territórios. A atividade integra a agenda dos Núcleos de Cooperação Socioambiental e de Governança Participativa.

Sobre os Núcleos

Os 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental foram constituídos em 2024, a partir do programa Itaipu Mais que Energia, iniciativa alinhada às estratégias do Governo Federal para o meio ambiente e a transformação social. A estratégia abrange os 399 municípios do Paraná e 35 do sul do Mato Grosso do Sul, área de atuação prioritária da usina.

Eles constituem um espaço de escuta ativa, formação e educação, baseados na metodologia da governança participativa. A ideia é que as instituições parceiras se mobilizem coletivamente para melhorar a qualidade de vida e promover um futuro sustentável para as comunidades.