Paranaguá lança programa “Esporte para Todos” com um dos maiores valores de bolsa atleta do Brasil

Nova lei amplia número de beneficiados e reajusta valores para incentivar atletas e fortalecer o esporte no município

Fotos: Moyses Zanardo / PMP

A Prefeitura de Paranaguá celebrou na terça-feira (24), a sanção da Lei “Esporte para Todos”, considerada um março para o esporte local. A iniciativa garante aos atletas parnanguaras um dos maiores valores de Bolsa Atleta do Brasil, além de ampliar o número de beneficiários.

A solenidade contou com a presença do prefeito Adriano Ramos, da vice-prefeita Fabiana Parro, do presidente da Câmara, Adalberto Araújo, do secretário municipal de Esportes e Juventude, José Miguel Pereira, além de outras autoridades.

O prefeito Adriano Ramos destacou a tradição esportiva da cidade e a importância do investimento. “Paranaguá é um celeiro de grandes atletas, em todas as modalidades. Esse Bolsa Atleta é um dos maiores do Brasil e vai incentivar o alto rendimento. Estamos ampliando de 39 para 50 atletas, garantindo mais incentivo para que levem o nome da cidade aos maiores pódios”, afirmou.

Ele também detalhou os novos valores do programa.“No nível internacional, o atleta receberá R$ 4.704,00; no nacional, R$ 2.912,00; no estadual, R$ 2.036,00; e no talento esportivo, R$ 1.568,00. É um investimento necessário para valorizar nossos atletas e ajudá-los a alcançar o alto rendimento”, completou.

A vice-prefeita Fabiana Parro ressaltou o impacto positivo da medida. “É um momento muito importante para o esporte do município. Essa lei representa mais investimento e reconhecimento, fortalecendo a esperança de atletas que aguardavam esse incentivo. Temos grandes nomes que levam Paranaguá no peito e merecem esse apoio”, destacou.

O secretário municipal de Esportes e Juventude, José Miguel Pereira, classificou a iniciativa como o início de uma nova fase. “É uma nova era. O programa vai atender o paradesporto, o desporto e atletas de entidades que antes não tinham amparo legal. Hoje temos, a nível municipal, uma das maiores bolsas do Paraná e do Brasil. Começamos com 50 bolsas, podendo ampliar conforme a dotação orçamentária”, explicou.

Entre os atletas, a medida foi recebida com entusiasmo. O jogador de vôlei sentado, Aguinaldo Damasceno, destacou a importância do incentivo. “É muito importante. A gente sempre enfrenta dificuldades com viagens e hospedagens. Esse benefício ajuda a manter os atletas nos treinos e nas competições”, afirmou.

Já o supervisor da Associação de Pais Amigos do Futsal, Rodrigo do Rosário Gonçalves, enfatizou o impacto coletivo. “Esse Bolsa Atleta vai incentivar os jovens que treinam em alto rendimento e ajudar a cidade a ter equipes mais competitivas em competições como a Série Ouro e os Jogos Abertos do Paraná”, disse.

O programa “Esporte para Todos” tem como objetivo fomentar o esporte, valorizar talentos locais e promover inclusão social, ampliando oportunidades para atletas de diferentes modalidades em Paranaguá.

Fonte: PMP / jornalista: Edye Venancio