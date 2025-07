Pontal do Paraná realiza Festival da Família neste domingo

Foto: Prefeitura de Pontal do Paraná

Das 9h às 17h deste domingo (13), o Centro de Eventos do Balneário Marissol será o ponto de encontro para moradores e visitantes que buscam lazer, cultura, esporte e diversão.

Organizado pela Prefeitura de Pontal do Paraná em parceria com o Governo do Estado, o Festival da Família reúne atividades para todas as idades.

Esta é a terceira edição do Dia da Família em Pontal do Paraná. Geralmente acontece no primeiro domingo de julho, mas neste mês, será realizado excepcionalmente no segundo.

“O Dia da Família é um momento de integração, acolhimento e alegria. Ficamos muito felizes com a presença das famílias e o sucesso de todas as atividades”, afirma o prefeito Rudão Gimenes.

Durante todo o dia, o público poderá aproveitar atrações culturais, esportivas, oficinas, ações de saúde e espaços interativos. O evento também conta com uma área gastronômica e feiras temáticas. As crianças terão espaços exclusivos com diversas opções recreativas, todas gratuitas.

Palco principal

9h – Abertura do festival

10h – Alongamento coletivo

11h – Apresentação musical

12h – Show com Kleber Dias

13h30 – Aula de ginástica

14h30 – Apresentação de capoeira e demonstração de tiro com arco

15h – Apresentação cultural do Colégio Estadual Professor Paulo Freire

16h – Música gospel

Atividades durante todo o dia

Tênis de mesa e footmesa

Paredão de escalada e tirolesa

Oficina de patinação

Circuito kids de bike

Feira de adoção de pets

Feira do desapego

Feira de artesanato e alimentação

Oficinas de judô, jiu-jitsu, taekwondo, vôlei e beach tênis

Espaço para caricaturas

Ações de educação ambiental

Estandes de vacinação e atendimentos de saúde

Vacinação (das 9h às 17h)

Estarão disponíveis vacinas para todas as idades, incluindo BCG, Hepatite A e B, COVID, Tríplice Viral, HPV, entre outras.

Para se vacinar, é necessário levar documento com foto, cartão SUS e a carteirinha de vacinação.