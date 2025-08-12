Programa Mãe Pontalense promove palestras no Centro de Saúde da Mulher

Fotos: Secretaria Municipal de Saúde

O Centro de Saúde da Mulher, na UBS Ipanema promove palestras para gestantes e puérperas semanalmente, sempre às sextas-feiras, às 13h30. A ação faz parte do programa Mãe Pontalense.

No dia 8, elas puderam conhecer mais sobre “Alimentação e Exercícios na Gestação” (2º trimestre), com dicas valiosas e troca de experiências para cuidar da saúde nessa fase especial.

Nesta semana, dia 15, será a vez do “Aleitamento Materno” (3º trimestre). Na semana que vem, dia 22, as orientação serão sobre “Primeiros Socorros (puérperas)”.

No dia 29, a partir das 8h30 começa uma programação especial da campanha “Agosto Dourado”, que promove a importância do aleitamento materno, uma programação especial será realizada no dia 29 de agosto. O evento contará com palestras, oficinas e atividades práticas voltadas ao incentivo e apoio à amamentação.

Programa Mãe Pontalense: cuida de quem cuida.

UBS Ipanema: Travessa Cacilda Ramos da Silva, 1-69