EPR Litoral Pioneiro lança calculadora de economia nos pedágios

Ferramenta desenvolvida pela Concessionária ajuda usuários a calcular economia no pedágio usuários frequentes

Foto: Divulgação

Os usuários das rodovias atendidas pela EPR Litoral Pioneiro têm agora à disposição uma ferramenta para calcular os descontos que receberão a cada passagem pelas praças de pedágio. Está disponível no site da concessionária uma calculadora que indica quanto o usuário irá economizar com o Desconto de Usuário Frequente (DUF).

O DUF está disponível a veículos de passeio que utilizam AVI/TAG e começa a valer a partir da segunda passagem na mesma praça, no mesmo sentido da rodovia e dentro do mesmo mês. A cada passagem é feita uma redução progressiva no valor da tarifa, que ocorre até o trigésimo acesso.

A redução na tarifa por meio do DUF é aplicada a partir de um percentual fixo e varia conforme a praça de pedágio. Desta maneira, a calculadora desenvolvida pela EPR Litoral Pioneiro é uma ótima ferramenta para os usuários frequentes das rodovias que querem programar quanto irão pagar no mês.

Como funciona a calculadora de DUF

Para realizar o cálculo, o usuário deve acessar o link https://eprlpioneiro.com.br/tarifa-de-pedagio/duf/. Em ‘Calcule aqui seu DUF’ é preciso informar a praça de pedágio utilizada e inserir o número de viagens que serão feitas durante o mês. Imediatamente é apresentado ao usuário o valor pago na última passagem e a média do valor mensal.

“Nossa intenção com a iniciativa é deixar ainda mais palpáveis os vantajosos descontos que os motoristas têm ao passar pelas praças. Em Jacarezinho, por exemplo, o valor médio da tarifa pode chegar a um desconto de 75% e na praça de São José dos Pinhais, até 56%. Essa porcentagem varia para cada usuário e a calculadora é uma ferramenta que mostra para cada um conforme a sua utilização”, explica o diretor presidente da EPR Litoral Pioneiro, Marcos Moreira.

Praticidade, agilidade e descontos

Moreira destaca ainda que, além do DUF, os usuários que utilizam o sistema de cobrança eletrônica AVI/TAG em seus veículos também têm direito ao Desconto Básico de Tarifa (DBT). “Todos os usuários que possuem esse sistema recebem 5% de desconto na tarifa, inclusive caminhões”, reforça.

Vale destacar que para ter acesso ao Desconto Básico de Tarifa não é preciso realizar nenhum cadastro junto à concessionária. O desconto de 5% é gerado automaticamente, basta utilizar a pista rápida na praça de pedágio. Todas as bandeiras são aceitas nas praças da EPR Litoral Pioneiro.

A modalidade de cobrança eletrônica já é a escolhida por 60% dos usuários da praça de São José dos Pinhais, por exemplo. Além de garantir o desconto, quem utiliza as TAGs não precisa parar nas cabines, realizando suas viagens com mais agilidade.

Rodovias atendidas pela EPR Litoral Pioneiro

A EPR Litoral Pioneiro, empresa do grupo EPR, é a concessionária responsável por administrar os 605 quilômetros de rodovias das regiões do Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro no Paraná.

Estão sob sua administração as rodovias federais BR-153, BR-277 – entre Curitiba e Paranaguá – e BR-369 e as estaduais PR-092, PR-151, PR-239, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-804 e PR-855 que percorrem 27 cidades do estado, incluindo a capital Curitiba.

O número de emergência da concessionária é 0800 277 0153. Acompanhe a EPR Litoral Pioneiro nas redes sociais: @eprlitoralpioneiro (Instagram e Facebook) e @EPRLPioneiro (Plataforma X). No perfil do Instagram é possível também acessar o canal de WhatsApp da concessionária.