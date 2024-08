Escola com melhor nota do Litoral pede reconhecimento

Pátio da Escola Municipal Moisés Lupion | foto: Raquel A. / Google

A divulgação da nota do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de Guaratuba de 2023 em 5,9 nos anos iniciais (escolas da Prefeitura) mostrou uma desvantagem da Educação no Município em relação às cidades vizinhas e também um retrocesso da atual gestão no indicador.

A comparação com as notas de Matinhos e Pontal do Paraná (6,2) e com os avanços que Guaratuba teve no Ideb num passado recente foi imediata. Também foi o reflexo na eleição municipal.

Na gestão da ex-prefeita Evani Justus (MDB), candidata a vice-prefeita na chapa do candidato a prefeito Maurício Lense (Podemos), o Ideb aumentou em todas as avaliações, lembrou a campanha da oposição. O resultado ainda refletiu negativamente na imagem da candidata da situação, Fernanda Monteiro (PSD), justamente a secretária de Educação que apresentou queda nos indicadores.

“A nota da minha escola”

Além do reflexo na política, o baixo desempenho municipal causou reação nas escolas e professores, que tiveram de superar todas as dificuldades do pós-pandemia e da gestão para oferecer o melhor ensino possível aos alunos.

Preocupada com a repercussão da notícia do Correio do Litoral sobre a baixa nota de Guaratuba, a professora Pollyana Mauren, da Escola Municipal Governador Moisés Lupion, procurou a Redação. “Sou professora regente do município e já adianto não ter posicionamento político”, disse, depois de se apresentar. “A nota da minha escola foi a maior do Litoral, 7,5!”, afirmou, orgulhosa.

A professora explicou o resultado e destacou o esforço feito – uma palavra muitas vezes repetida em seu depoimento. “Em 2022 começamos nosso trabalho, com mais duas professoras. Em 2023 levamos essas mesmas turmas ao 5° ano. Em contraturno, fiz reforço com as duas turmas. Mesmo em dias que não deveriam ter aula, os estudantes iam à escola, se esforçavam”.

“Sei que outras escolas também se esforçaram para atingir suas metas, mas não foi assim que aconteceu. Fico triste, pois sei dos esforços, porém não creio que (as notas baixas em 2023) sejam ainda reflexo da pandemia”, afirmou.

Entre as escolas que não tiveram o mesmo resultado que a sua, mas que tiveram avanços, ela citou a Escola Municipal Olga Silveira, “que tinha um o Ideb mais baixo do município e ela deu um salto”. “Lá tem o EJA (Educação de Jovens e Adultos), né? E o EJA tem muita evasão (o que influencia no resultado). A Escola Olga Silveira subiu de 5,5 em 2019 para 6,3, o segundo melhor de Guaratuba, junto com a Escola Municipal do Campo Joaquim Gabriel de Miranda, da localidade rural de Cubatão.

“Na hora que eu vi a notícia do prefeito de Pontal do Paraná comemorando os 7,2 de uma escola, eu falei: ‘pôxa vida, mas o nosso é 7,5 pontos!”. A professora destaca o trabalho de toda a escola e o papel importante dos pais dos alunos: “Os pais acolheram muito a causa, os pais ajudaram muito, mandavam para o reforço. Na escola nós vamos fazer um café junto em comemoração. Quando eu mandei mensagem para eles (pais) parabenizando todos ficaram muito eufóricos, porque eles sabiam da importância que isso era para nossa escola e para o nosso município”.

Pollyana conclui: “Então, não só para nós enquanto escola, mas para essas crianças também, a hora que eles veem essas notícias falando mal, eles pensam: ‘poxa, mas esse nosso esforço que a professora falava que era tão importante. Cadê a sua importância que não tá sendo reconhecida, né?’”.

As cinco escolas municipais do Litoral com melhor Ideb em 2023

7,5 – Escola Municipal Governador Moisés Lupion – Guaratuba

7,4 – Escola Municipal Professora Caetana Paranhos – Matinhos

7,2 – Escola Municipal Ernesto Tavares de Campos – Pontal do Paraná

7,0 – Escola Municipal Monteiro Lobato – Matinhos

6,8 – Escola Municipal Professora Zélia Ceranto Rivatto – Pontal do Paraná