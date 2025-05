Escola de Formação de Turismo de Paranaguá visita o Museu de Arqueologia e Etnologia

Foto: Douglas Froi/MAE-UFPR/Divulgação

A Escola de Formação de Turismo de Paranaguá da Secretaria Municipal de Turismo (Setur) realiza, nesta quinta-feira (29), às 15h, uma visita ao Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná que será mediada pelo professor Wesley Ventura, secretário do MAE-UFPR.

A visita é gratuita e voltada à capacitação de profissionais do setor, estudantes e interessados em contribuir com o fortalecimento do turismo na cidade. As vagas são limitadas, e os interessados devem se inscrever pelo link no final do texto.

A ida ao MAE faz parte de uma série de atividades que já têm uma outras duas visitas programadas para junho e julho. De acordo com a secretária de Turismo, Paula Patrícia Torres, o objetivo é atrair pessoas que acreditam no potencial do setor. “Cada atividade da Escola de Formação é uma oportunidade de vivência e aprendizado. Convidamos todos que acreditam no potencial de Paranaguá a estarem conosco no Museu, mergulhando na nossa história e cultura”, convida. “Será uma experiência enriquecedora de aprendizado e vivência sobre a história e cultura local”, acrescenta.

O Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR – MAE fica na Rua XV de Novembro, 575, no Centro Histórico de Paranaguá.

Inscrições para visitas

Visita ao Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE) da UFPR:

https://forms.gle/bSWxSxPnaPDWuahw8

Visita ao Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio, com mediação do Padre Dirson Gonçalves, em 17 de junho:

https://forms.gle/cF85csuaen4axrkj6

Visita à antiga Alfândega de Paranaguá, guiada pelo delegado da Receita Federal, Gerson Faucz, em 3 de julho:

https://forms.gle/HKwoXbLu5eoUKe9D9