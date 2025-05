Prefeitura de Paranaguá firma parceria de curso com contratação garantida de pelo menos 35%

Fotos: Moyses Zanardo Prefeitura de Paranaguá

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Assuntos Sindicais (Semtra) de Paranaguá firmou parceria com a Instech e Senai para oferecer mais uma oportunidade de capacitação profissional gratuita com foco na inserção direta no mercado de trabalho.

O Projeto Instech School está com 20 vagas abertas para formação de mão de obra industrial, com garantia de contratação direta de 35% a 40% dos participantes pela empresa, logo após a conclusão.

Projeto Empresa-Escola

Segundo o gestor de relacionamento com clientes e relações públicas da Instech, Jonathan Ribeiro Rozemback, o projeto é um modelo de parceria eficiente entre setor público e privado. “A capacitação profissional atende a uma demanda real da cidade, não apenas da nossa empresa, mas de diversas que buscam mão de obra qualificada. Trazemos estrutura, equipamentos e equipe técnica. O Senai contribui com a formação e certificação e a Prefeitura viabiliza essa ponte com a população. Estamos felizes em garantir que esse percentual dos formados já saiam empregados”, comemorou.

Capacitação que gera emprego direto

Para a coordenadora de educação profissional do Senai, Fernanda Chianca, o projeto cumpre com excelência a missão da instituição. “Formar para a indústria e gerar emprego direto é a nossa missão. Este projeto comprova que qualificação e empregabilidade caminham juntas”, disse.

O gerente do Departamento de Política de Trabalho e Renda, Álvaro Campelo, destaca que essa é uma das novas frentes da gestão municipal: “Estamos reforçando alianças com empresas geradoras de emprego e convidamos outras a somarem esforços. Com a safra portuária se aproximando, qualificar mão de obra é fundamental para atrair ainda mais investimentos.”

A gerente do Sine Paranaguá, Alessandra Bukarewicz, e o diretor de Assuntos Sindicais, Dirceu Pereira, também reforçaram a importância da parceria. “A qualificação da mão de obra local é a chave para oferecer melhores oportunidades e deixar de depender apenas de serviços braçais”, destacou Dirceu.

Curso: Jato e Pintura Industrial

Requisitos:

Ensino Fundamental completo

Ter 18 anos ou mais

Vagas para ambos os sexos

Benefícios das contratações previstas:

Adicional de 20% de insalubridade

Jornada de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

Inscrições:

De 26 de maio a 6 de junho na sede da Semtra.

Seletiva:

De 9 e 10 de junho, na Semtra.

Participaram da reunião, os representantes da Instech: a gestora administrativa, Bruna Ribeiro; o executivo de projetos, Pedro Henrique Santos de Oliveira; e a representante do setor de Recursos Humanos, Karina Santos; da Semtra: o gerente do Departamento de Política de Trabalho e Renda, Álvaro Campelo; e o diretor de assuntos sindicais, Dirceu Pereira; a gerente do Sine, Alessandra Bukarewicz; e a coordenadora de Educação Profissional do Senai, Fernanda Chianca.

Fonte: Prefeitura de Paranaguá / jornalista: Kaike Mello