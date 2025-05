Artesãos parnanguaras representam Paraná em mostras no Rio de Janeiro e São Paulo

Fotos: Divulgação / PMP

Três artesãos de Paranaguá estão representando o município e o estado em mostras de artesanato no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Cerca de 25 artesãos paranaenses representantes do estado foram selecionados para a exposição colaborativa inédita no Centro de Referência do Artesanato Brasileiro (Crab), no Rio de Janeiro.

De Paranaguá, estará Edina Grzybowski, artesã há mais de 20 anos. Entre seus produtos estão pinturas em canoas caiçaras, tendo como base a caixeta, madeira nativa na Mata Atlântica.

“Sinto-me realizada, amo o que faço e meu produto marca um momento da vida da pessoa que relembra do passado”, explica.

A exposição Sinta o Sul – Bioma Mata Atlântica conta com participação dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e das Fecomércios dos três estados. A mostra fica em cartaz de 15 de maio a 15 de outubro (terça-feira a sábado), das 10 às 17h. A entrada é gratuita.

A exposição é fruto de uma iniciativa inédita realizada em colaboração entre as superintendências do Sebrae do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Crab.

Salão do Artesanato

Os artesãos Gilmara Gastaldon Piantá e Amauri Dias Figueiredo representam Paranaguá no 19º Salão do Artesanato Brasileiro – Edição São Paulo, que acontece a partir de quarta-feira (21) até domingo (25), no prédio da Bienal, no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

Gilmara Gastaldon expõe peças em cerâmica e foi selecionada pelo segundo ano consecutivo para representar a cidade. Participa de feiras nacionais desde 2022.

Amauri Dias representa pela primeira vez Paranaguá em uma feira de grande porte com suas esculturas. Os artistas foram escolhidos por uma seleção de edital lançado pelo Governo do Paraná.

Fonte: Prefeitura de Paranaguá / jornalista: Suzane Cicarello