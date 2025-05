Semana do MEI 2025 em Paranaguá movimenta o empreendedorismo local

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Assuntos Sindicais (Semtra) de Paranaguá realiza, de segunda a sexta (26 a 30 de maio), a Semana do MEI 2025. A ação da prefeitura é desenvolvida em parceria com o Sebrae e o Senac e visa fortalecer o empreendedorismo local, oferecendo suporte técnico gratuito aos microempreendedores individuais (MEIs) e pequenos empresários do município.

Durante a semana, a Sala do Empreendedor de Paranaguá disponibiliza uma série de atendimentos especializados, com abertura e baixa de MEI, emissão de documentos, orientações fiscais, planejamento de negócios e apoio à transformação digital.

A programação conta também com palestras, eventos presenciais e uma Rodada de Negócios, promovendo networking e oportunidades de parcerias comerciais.

Destaque também para o projeto “Case de Sucesso”, idealizado pela servidora municipal Deisi Leal, que busca valorizar histórias inspiradoras de empreendedores atendidos pela Sala do Empreendedor, evidenciando o impacto positivo da iniciativa na economia local.

Semana do MEI 2025

Mais informações:

Sala do Empreendedor

Rua José Gomes, 320 – Bairro João Gualberto

Telefone: (41) 3721-1845

E-mail: [email protected]

Evento destaque da semana:

Palestra: “Roupas e Calçados”

Data: 29 de maio (quinta-feira)

Horário: 14h às 16h

Local: Senac Paranaguá – Alameda Cel. Elízio Pereira, 1191 – Estradinha

Evento gratuito e presencial