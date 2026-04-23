A programação segue até o início de maio, com a apresentação de projetos desenvolvidos por 60 estudantes na área de turismo

Fotos: Juliano Antoceveiz

A Escola do Mar iniciou nesta quarta-feira (22) uma programação especial de atividades pedagógicas voltadas a estudantes da rede estadual. A agenda começou com a imersão de 30 estudantes do curso técnico em Turismo do Colégio Estadual Cívico-Militar Professor Vidal Vanhoni, em atividades voltadas ao turismo sustentável da região litorânea.

Durante o período da manhã, os estudantes conheceram as instalações da Escola do Mar — recém-inaugurada no Parque Estadual Ilha das Cobras — e participaram de aulas práticas sobre a cidade de Paranaguá.

Batizada de “Descubra Paranaguá”, a iniciativa é promovida pelo Núcleo Regional de Educação de Paranaguá em articulação com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). O projeto também envolve a Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná (SETR) e a Secretaria do Turismo do Paraná (SETU), além de contar com suporte técnico do Instituto Água e Terra (IAT).

A programação segue até o início de maio, com a apresentação de projetos desenvolvidos por 60 estudantes na área de turismo. As propostas incluem a criação de rotas turísticas e gastronômicas voltadas à valorização do território e à inserção dos alunos no mercado de trabalho. Além disso, o projeto inclui também a capacitação de merendeiras de 15 colégios da rede estadual de ensino da região, com orientação de nutricionistas e foco no aperfeiçoamento das atividades diárias.

“O objetivo é transformar a aprendizagem em experiência prática, conectando estudantes e profissionais às oportunidades do turismo e contribuindo para o desenvolvimento sustentável de Paranaguá”, afirma o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda.

CONHECIMENTO NA PRÁTICA – Laysa Padovany, de 15 anos, aproveitou ao máximo a atividade de imersão sobre a fauna e a flora da região. Para ela, a aula prática foi essencial para ampliar os conhecimentos sobre a geografia e o meio ambiente da região do Litoral. Ela conta que, durante a atividade, os estudantes puderam observar de perto espécies nativas que fazem parte do cenário natural da ilha.

“Vimos muitos botos no caminho de Paranaguá para a Ilha das Cobras. Tivemos a oportunidade não somente aprender sobre eles na teoria, mas também de ver como se comportam em seu habitat natural. Também aprendemos sobre as espécies de cobras e de caranguejos da região”, comentou.

“Os estudantes tiveram orientações com especialistas e puderam vivenciar o território de forma aplicada, ampliando o aprendizado além da sala de aula. Muitos andaram de barco pela primeira vez, o que é importante para o profissional do turismo”, disse o chefe do Núcleo Regional de Educação de Paranaguá, Paulo Severino Penteado,

Ítalo Rosa, instrutor do Senac no curso de Guia de Turismo, destaca o pioneirismo da Escola do Mar na contribuição para a valorização da cultura local e o desenvolvimento do setor turístico no Litoral do Estado. “É um ambiente diferente da sala de aula, onde o aluno aprende sobre a cultura local, tem contato com as comunidades da baía e compreende o cenário da pesca e do turismo. Também há contato com a educação ambiental, trilhas e outras práticas do guia de turismo profissional”, afirmou.

“A Escola do Mar é um exemplo de como a educação pode ir além da teoria e se conectar diretamente com a realidade do território. Ao proporcionar experiências práticas e valorizar a cultura local, a iniciativa contribui não só para a qualificação dos alunos, mas também para o desenvolvimento sustentável do turismo e das comunidades do litoral que vem conquistando espaço cada vez mais significativo entre os destinos turísticos do Brasil”, afirmou.

INFRAESTRUTURA – Concebida para transformar teoria em experiência concreta, a Escola do Mar foi estruturada para integrar o ensino ao próprio ambiente do Parque Estadual Ilha das Cobras. O espaço reúne cozinha pedagógica, salas de aula, auditório e ambientes equipados para atividades práticas, permitindo que os alunos aprendam em contato direto com a realidade do território.

Para o secretário Roni Miranda, o diferencial está na qualidade e no contexto da estrutura. “Trata-se de um espaço moderno, inserido em um dos cenários mais singulares do Estado, que amplia o alcance da educação profissional ao oferecer condições reais para o aprendizado prático, com qualidade e conexão direta com o território”, afirmou.

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) destinou R$ 160 mil para a aquisição de mobiliário, utensílios de cozinha, equipamentos e apoio logístico com embarcações. Complementando esse investimento, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar) aplicou mais R$ 183 mil na compra de itens como mobiliário em inox, mesas, cadeiras e equipamentos voltados às salas de aula e ao auditório.

No total, o projeto soma cerca de R$ 10 milhões em investimentos, com participação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável, da própria Seed-PR, da Sanepar e da Copel. As intervenções contemplaram desde a modernização das edificações até melhorias em instalações elétricas, saneamento e aquisição de mobiliário pedagógico, assegurando conforto e segurança para alunos e visitantes.

Instalada na Ilha das Cobras, a estrutura também incorpora soluções tecnológicas sustentáveis e de baixo impacto ambiental. Foram investidos R$ 1,1 milhão na adequação do sistema de abastecimento de água e na implantação de jardins filtrantes para tratamento de esgoto, além de R$ 5,3 milhões destinados à ampliação da rede elétrica, que agora conta com energia solar e gerador de respaldo.

Essas melhorias foram executadas pela Sanepar e pela Copel, contribuindo para a sustentabilidade da unidade e a preservação do Parque Estadual.