Mandicuera Convida estreia com arte, música e sabores caiçaras na Ilha dos Valadares

Evento gratuito reúne shows, gastronomia típica e talentos do litoral para celebrar a cultura parnanguara

O 1º Mandicuera Convida abre temporada neste sábado (25) no Ponto da Cultura Caiçara, na Ilha dos Valadares. O evento gratuito que reúne música, gastronomia caiçara e arte é uma realização da Associação de Cultura Popular Mandicuera e busca promover o trabalho dos agentes culturais e da gastronomia local, com apresentações de diversas linguagens artísticas do litoral paranaense.

O projeto é realizado por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab), Prefeitura de Paranaguá, Secretaria de Cultura e Turismo de Paranaguá, Ministério da Cultura e Governo Federal.

“Queremos fortalecer a cultura parnanguara periférica com um show de variedades. Os encontros serão aqui na Ilha dos Valadares, berço da cultura caiçara”, declarou a coordenadora do Ponto de Cultura, Mariana Zanette.

O ator e diretor Rogério Soares irá trazer a personagem Sarita Fernet, uma artista com sotaque espanhol, que fará a apresentação do evento. A cantora Juliana Gatto e o grupo de fandango Dona Mariquinha também farão shows especiais. Após as apresentações artísticas, o público poderá ser divertir cantando no karaokê.

Além dos shows, os visitantes poderão provar da gastronomia caiçara, que neste sábado será risoto de camarão e porções de peixe e batata-frita. Também estarão a venda as bebidas locais como as cachaças mãe cá filha e cataia.

Os próximos dias da temporada serão: 16 de maio, 13 e 28 de junho e 04 de julho. Os artistas locais interessados em se apresentar poderão se inscrever por meio do formulário https://docs.google.com/forms…

Serão aceitas as inscrições para apresentações musicais, de comédia, teatro, dança, performance e outras expressões artísticas. “A cada semana teremos um convidado especial. Sempre vai ser uma atração nova, números novos e esquetes de comédia novas”, declarou Mariana.

Mandicuera Convida

Local: Mandicuera Ponto da Cultura Caiçara

Endereço: R. Crispim do Nascimento – Ilha dos Valadares, Paranaguá

Datas e horários:

25/04 às 20h

16/05 às 20h

13/06 às 20h

28/06 às 15h

04/07 às 20h

Entrada: gratuita

Informações: @associacao_mandicuera

Reservas de mesa pelo whatsapp: (41)98450-0170