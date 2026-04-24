Inscrições abertas para oficina gratuita de audiovisual em Paranaguá

Curso “Do Papel às Telas: Gestão Criativa no Audiovisual” oferece capacitação gratuita com vagas limitadas, aulas presenciais e conteúdo online para quem deseja iniciar ou se aprimorar no setor

Foto: Pupilo TV / Divulgação PMP

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Paranaguá está com inscrições abertas para a oficina gratuita “Do Papel às Telas: Gestão Criativa no Audiovisual”, iniciativa contemplada pelo programa Qualifica Paraná, voltado à capacitação profissional em diversas áreas.

A atividade será realizada na Casa Elfrida Lobo – Conservatório Municipal de Música, no Centro Histórico da cidade, com duas turmas disponíveis: uma no período da tarde, das 13h às 17h, e outra à noite, das 18h às 22h.

As inscrições podem ser feitas entre os dias 24 e 30 de abril, pelo site oficial do projeto. Voltada a estudantes, recém-formados, cineastas iniciantes e profissionais da economia criativa, a oficina busca ampliar o repertório dos participantes e apresentar fundamentos essenciais do audiovisual.

Entre os conteúdos abordados estão tendências do setor, estrutura de projetos, linguagem audiovisual, ética, direitos autorais e caminhos de viabilização.

O curso também dialoga com o crescimento do mercado audiovisual no Brasil, que, segundo dados da Ancine, movimentou R$ 1,41 bilhão no último ano e já emprega mais de 600 mil pessoas, impulsionado principalmente pelo avanço das plataformas de streaming e pela expansão da produção nacional.

De acordo com os ministrantes, a proposta é tornar o conteúdo acessível e conectado à realidade do mercado.

“Essa é uma oportunidade gratuita para quem quer desenvolver olhar, repertório e prática no audiovisual, compreendendo melhor a linguagem e conhecendo caminhos possíveis de atuação no setor”, explicam Rudolfo Auffinger e Dai Martins.

Eles destacam ainda que a formação vai além das aulas presenciais. “Também teremos aulas online com convidados da área de desenvolvimento de projetos e fundos internacionais de roteiro. É uma excelente oportunidade para quem quer começar e entender os trâmites para tirar projetos do papel”, completam.

A oficina é aberta a pessoas sem experiência prévia e oferece certificado para participantes que cumprirem a frequência mínima. O projeto é produzido pela Pupilo TV, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, por meio da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná e do Governo Federal. A iniciativa também prevê medidas de acessibilidade.

Inscrição no site https://dopapelastelas.com/

Fonte: PMP / jornalista: Edye Venancio