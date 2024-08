O Ministério da Educação (MEC) fez o lançamento oficial do Programa Escola e Comunidade (Proec) na quarta-feira (21).

O Proec visa fomentar a parceria entre a escola, a família e a comunidade, na perspectiva da educação integral, por meio da participação de estudantes, profissionais da educação, familiares e membros da comunidade em projetos de formação que envolvam a promoção da cidadania; da cultura de paz; da democracia; e da melhoria da qualidade da educação pública brasileira.

Em todo o Brasil, 26.036 escolas estão elegíveis a participar do programa, que oferece financiamento para a execução de projetos de formação que visem ao fortalecimento dos vínculos entre educadores, alunos, famílias e a sociedade. No Litoral do Paraná, são 18 escolas elegíveis. Confira:

Antonina

Colégio Estadual Hiram Rolim Lamas

Escola Municipal Altahir Goncalves

Guaraqueçaba

Colégio Estadual Ismael Xavier Chagas, de Tibicanga

Colégio Estadual Ilha do Superagui

Colégio Estadual Tagaçaba/ Porto da Linha

Colégio Estadual Marcilio Dias

Colégio Estadual Ilha Rasa

Guaratuba

Escola Municipal João Gualberto da Silva

Colégio Estadual do Campo Cubatão

Matinhos

Escola Municipal Luiz Carlos dos Santos

Escola Municipal Francisco dos Santos Jr

Morretes

Escola Municipal Dulce Seroa da Motta Cherobim

Escola Municipal Luiz Fernando de Freitas

Paranaguá

Escola Municipal Graciela Almada Diaz

Escola Municipal Iracema dos Santos

Escola Municipal Nayá Castilho

Escola Municipal Francisca Pessoa Mendes

Colégio Estadual Cidália Rebello Gomes

As escolas foram selecionadas com base nos critérios de maior vulnerabilidade socioeconômica e maior complexidade de gestão. Todas as instituições de ensino que receberão financiamento para realizarem os projetos passarão por uma oficina intitulada “Prevenção a violências: desafios da comunicação nas relações do cotidiano no ambiente escolar”. O objetivo da formação é desnaturalizar as violências, adotando uma abordagem mais atenta que compreenda a comunicação além da oralidade.

Para participar, secretários estaduais e municipais devem se inscrever na iniciativa pelo Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec), selecionar as escolas que serão contempladas e indicar o responsável por acompanhar o programa.

Depois disso, o diretor de cada instituição selecionada deverá elaborar um projeto de formação no sistema PDDE Interativo, do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), e indicar o conselheiro escolar que o auxiliará na execução das ações que comporão o projeto. As duas etapas devem ser concluídas até 29 de setembro.

Com a adesão dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e das escolas participantes, 3.623 municípios terão pelo menos uma escola ofertando a oficina de prevenção a violências. Isso representa mais de 65% do território brasileiro.

A lista de escolas que podem receber os recursos financeiros do PDDE Escola e Comunidade está disponível na página do Proec, assim como outras informações sobre o programa.