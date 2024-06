Escola municipal de Pontal ganha sala para TEA e meliponário de abelhas sem ferrão

Fotos: Divulgação

As obras de ampliação da Escola Municipal Benvinda de Miranda Lopes Correa, no balneário Pontal do Sul, em Pontal do Paraná, foram entregues, nesta quinta-feira (27), pelo prefeito Rudão Gimenes.

Além da ampliação, com uma sala de aula que vai dar melhores condições de aprendizado a mais 20 alunos, também foi entregue uma sala de calmaria para alunos portadores de TEA (transtorno do espectro autista).

Com a entrega de um meliponário, também foi lançado um projeto de educação ambiental a partir do cultivo de abelhas sem ferrão, nativas da mata atlântica. Participam da entrega das obras e do lançamento foi projeto diretores da Associação de Meliponicultores do Litoral, sediada no balneário Shangri-Lá, em Pontal do Paraná. Junto com as obras do CMEI Tartaruga Verde, que serão entregues à população em Ipanema nesta sexta (28), a ampliação da escola Benvinda ajuda a aumentar em 90 o número de vagas na educação infantil, sendo 30 delas no ensino em tempo integral.

“Esse CMEI passa a ter melhores condições físicas para aprendizado dos alunos além de implantar o que há de mais atual para os alunos autistas e o meliponário, que vai ensinar educação ambiental para nossas crianças num projeto inovador e bastante atual. É uma grande conquista para nossa rede pública de ensino”, disse o prefeito. Rudão visitou todas as instalações, conversou com professores, pais e muitos alunos, crianças que queriam estar perto do prefeito.

Também participaram da solenidade de inauguração a vice-prefeita Patrícia Millo Marcomini, a secretária municipal de Educação Renata Marinho, vereadores e a comunidade escolar.

IPANEMA: Nesta sexta-feira (28), às 15h30, serão entregues as obras de ampliação do Centro Municipal de educação Infantil (CMEI) Tartaruga Verde, em Ipanema (rua Itaperuçu nº 197).

GUARAGUAÇU: No sábado (29), às 9h30, serão inaugurados o CMEI Francisco Vieira e a UBS Luzia Sales Bittencourt, ambos no Guaraguaçu. Após dez anos, o CMEI Francisco (rua Sezino Ramos nº 2.038) é o primeiro a ser construído na cidade totalmente do zero. Está confirmada a presença do prefeito Rudão Gimenes, da vice-prefeita Patrícia Millo Marcomini e da secretária municipal de Educação Renata Marinho.

AUTISMO: Nas escolas Benvinda (Pontal do Sul) e CMEI Francisco (Guaraguaçu) passam a ficar disponíveis as primeiras salas de calmaria destinadas ao atendimento diferenciado e de autorregulação dos alunos autistas dos alunos portadores de TEA da rede pública municipal de ensino.

VAGAS: De acordo com a Prefeitura, na busca por zerar a fila na educação infantil foram reabertas, concluídas ou reformadas nove de 13 educandários.

Desde 2022 já foram ofertadas quase 600 novas vagas.

Reabertura do CMEI Água Viva em Pontal do Sul: 45 vagas;

Cavalo Marinho: 80 vagas;

CMEIPeixinho Dourado: 50 vagas;

CMEI Estrela do Mar: 60 vagas;

CMEI Golfinho Azul: 36 vagas;

CMEI Ouriço do Mar: 50 vagas;

CMEI Tartaruga Verde: 72 vagas;

CMEI Peixinho Sapeca: 160 vagas;

CMEI Francisco: Manutenção das 50 vagas integrais e abertura de novas 20 vagas.