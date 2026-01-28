Escolas de Samba de Paranaguá apresentam sambas-enredo e bateria a partir desta quinta
Evento gratuito será no Palco Tutóia, de quinta a domingo, com horários variados
A Associação das Escolas de Samba de Paranaguá (AESP) realizará a apresentação das baterias e dos sambas-enredo das quatro agremiações que disputarão o Carnaval 2026.
O evento gratuito será no Palco Tutóia e reunirá esportes aquáticos, brinquedos adaptados e ações integradas das secretarias municipais para garantir acessibilidade, segurança e participação de toda a comunidade.
Na quinta-feira, dia 29, será a apresentação da Ponta do Caju.
Sexta-feira, dia 30, será a Leão da Estradinha.
Domingo, dia 1.º de fevereiro, será a apresentação da União da Ilha dos Valadares e Filhos da Gaviões.
Local: Palco Tutóia, na Praça de Eventos
Quinta-feira às 20h
Sexta-feira às 20h
Domingo às 15h
No local, haverá comercialização de bebidas para arrecadar fundos para as escolas de samba.
Fonte: PMP / jornalista: Rafaela Takiguchi