Escolas de Samba de Paranaguá apresentam sambas-enredo e bateria a partir desta quinta

Evento gratuito será no Palco Tutóia, de quinta a domingo, com horários variados

A Associação das Escolas de Samba de Paranaguá (AESP) realizará a apresentação das baterias e dos sambas-enredo das quatro agremiações que disputarão o Carnaval 2026.

O evento gratuito será no Palco Tutóia e reunirá esportes aquáticos, brinquedos adaptados e ações integradas das secretarias municipais para garantir acessibilidade, segurança e participação de toda a comunidade.

Na quinta-feira, dia 29, será a apresentação da Ponta do Caju.

Sexta-feira, dia 30, será a Leão da Estradinha.

Domingo, dia 1.º de fevereiro, será a apresentação da União da Ilha dos Valadares e Filhos da Gaviões.

Local: Palco Tutóia, na Praça de Eventos

Quinta-feira às 20h

Sexta-feira às 20h

Domingo às 15h

No local, haverá comercialização de bebidas para arrecadar fundos para as escolas de samba.

Fonte: PMP / jornalista: Rafaela Takiguchi