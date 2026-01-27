Prefeitura de Paranaguá inicia o cadastramento da carteirinha do transporte escolar da zona rural

Atendimento será realizado a partir desta quarta-feira (28), das 8h30 às 17h, no Estádio Gigante do Itiberê

Arte: PMP

A Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral de Paranaguá (Semedi) informa que o cadastramento e a revalidação da Carteirinha do Transporte Escolar para os estudantes da Zona Rural da rede municipal acontecerão no período de 28 de janeiro a 5 de fevereiro.

O atendimento será realizado das 8h30 às 17h, no Estádio Fernando Charbub Farah, o Gigante do Itiberê. O transporte escolar é destinado exclusivamente aos alunos que residem na área rural e que moram a uma distância mínima de dois quilômetros da unidade escolar.

A revalidação da carteirinha é obrigatória para os estudantes que já utilizavam o transporte escolar no ano anterior. Sem a apresentação do documento, o aluno não poderá utilizar o serviço.

Documentos para o cadastro

Para realizar o cadastramento, é necessário apresentar os seguintes documentos: RG ou certidão de nascimento do estudante, documento do responsável, comprovante de residência, declaração de matrícula atualizada e foto. A fotografia será feita gratuitamente no local.

O secretário municipal de Educação, Thiago Casas Nascimento, orienta os pais e responsáveis a realizarem o procedimento dentro do prazo. “Pedimos que não deixem o cadastro para a última hora, a fim de evitar filas e transtornos. Sem a apresentação da carteirinha, o estudante não poderá utilizar o transporte escolar”, destacou o secretário.

O uso da carteirinha é obrigatório para todos os estudantes matriculados nas redes municipal e estadual que utilizam o transporte escolar, desde que atendam aos critérios estabelecidos.

Cadastramento da carteirinha do Transporte Escolar da Zona Rural

Data: 28 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026.

Horário: das 8h30 às 17h

Local: Estádio Fernando Charbub Farah (Gigante do Itiberê)

Fonte: PMP / jornalista: Aline Benvenutti