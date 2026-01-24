Paranaguá divulga programação do Carnaval e do “maior pré-Carnaval do Sul” com quatro shows nacionais

O prefeito Adriano Ramos destacou a importância estratégica do Carnaval para o desenvolvimento do município e para a projeção de Paranaguá no cenário turístico: “Isso tudo é para divulgar a nossa cidade!”

Adriano Ramos | fotos: Moyses Zanardo PMP

A Prefeitura de Paranaguá apresentou toda a programação do Carnaval e do Pré-Carnval, que acontecem entre os dias 6 e 17 de fevereiro.

O lançamento, na quarta-feira (21), na Casa do Barreado, marca o início oficial do está sendo anunciado como um dos maiores carnavais já promovidos pelo município, com atrações nacionais, eventos culturais, ações de cidadania, retorno dos desfiles das escolas de samba e expectativa de público superior a 80 mil pessoas.

Durante o lançamento, foram detalhadas as datas, horários e locais das atividades, além das ações integradas de segurança, saúde, inclusão e conscientização social que vão acompanhar toda a programação.

O prefeito Adriano Ramos destacou a importância estratégica do Carnaval para o desenvolvimento da cidade e para a projeção de Paranaguá no cenário turístico. “Isso tudo é para divulgar a nossa cidade, seja com o Carnaval, seja com os navios de turismo. Queremos que as pessoas tragam receitas para a nossa cidade, falem bem de Paranaguá e queiram voltar. Paranaguá é a mãe do Estado do Paraná e a mãe precisa ser bem cuidada”, afirmou. O prefeito também homenageou personalidades históricas do Carnaval local. “Gostaria de enaltecer todas as pessoas que contribuíram com a história cultural do Carnaval em nossa cidade, em especial Dona Luci Tavares e Adioquerce Santos (Dodô)”, completou.

A vice-prefeita Fabiana Parro ressaltou o valor cultural e social da festa. “Estamos celebrando o resgate do nosso Carnaval. Carnaval não é só uma festa popular, envolve cultura, história e pertencimento. Claro que queremos que o turista venha, mas queremos que a população participe também”, declarou.

Fabiana Parro

O presidente da Associação das Escolas de Samba de Paranaguá, Márcio Costa, destacou a união entre o Poder Público e comunidade carnavalesca. “Quando todas as pessoas trabalham juntas com serenidade, as coisas acontecem. Hoje estamos vivendo isso, o lançamento oficial do Carnaval. O prefeito Adriano Ramos tem hoje um secretariado extremamente competente, que certamente vai levar Paranaguá cada vez mais pra frente”, disse.

Representando a Câmara Municipal, o vereador Antônio Ricardo dos Santos reforçou a importância do investimento na festa. “O Carnaval é de todos. O dinheiro destinado às escolas de samba é dinheiro bem investido, fortalece o turismo e movimenta a economia. Fazer o Carnaval acontecer até o desfile na avenida não é nada fácil, e esse resgate só vem a fortalecer nossa cidade cada vez mais”, ressaltou.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, José Reis de Freitas Neto, o Juca, enfatizou o trabalho de preservação da memória cultural. “Estamos resgatando tudo o que é de bom na cidade, as memórias de Paranaguá. Já estamos levantando um acervo para registrar nossas histórias e manter viva a memória de todas as pessoas que contribuíram direta ou indiretamente com a festa de Momo”, comentou.

Além dos integrantes da mesa, também se pronunciaram representantes das escolas de samba Filhos da Gaviões, Ponta do Caju, União da Ilha e Leão da Estradinha. O lançamento contou ainda com a presença de vereadores, secretários municipais e representantes da imprensa.

“Maior pré-Carnaval do Sul”

Entre os dias 6 e 8 de fevereiro, a Prefeitura de Paranaguá realiza o maior pré-Carnaval do litoral do Paraná. A programação inclui quatro shows nacionais e eventos que antecedem o Carnaval oficial.

Nos dias 7 e 8 de fevereiro, a cidade viverá um pré-Carnaval nos moldes do Carnaval da Bahia, com trio elétrico e palco flutuante no Rio Itiberê. Estão confirmadas as apresentações da Banda Tchakabum, em trio elétrico, e do cantor Reinaldinho (ex-Terra Samba), no palco flutuante no Rio Itiberê.

Carnaval com cidadania, inclusão e segurança

Durante toda a programação, a Prefeitura de Paranaguá promoverá ações integradas de conscientização, incluindo as campanhas “Não é Não”, “Se Beber, Não Dirija”, prevenção às ISTs, Carnaval Inclusivo Para Todos, Carnaval Limpo / Lixo Zero, além da proteção de crianças e adolescentes, com divulgação do Disque 100. As ações contam com a atuação conjunta das equipes de segurança, saúde e apoio.

Programação oficial

06/02 (sexta-feira) – Baile de Abertura

Local: Porto Santo

21h – Abertura oficial

21h15 – Concurso da Corte Carnavalesca e Rainha da Diversidade

22h30 – Apresentações das baterias e sambas-enredo das escolas Leão da Estradinha, Filhos da Gaviões, Ponta do Caju e União da Ilha

23h30 – Premiação da Corte

00h30 – Show nacional com Ivo Meirelles

07/02 (sábado) – Pré-Carnaval

13h – Concentração na Estação Ferroviária

14h – Show nacional da Banda Tchakabum (trio elétrico)

16h – Show nacional com Reinaldinho (ex-Terra Samba) – palco flutuante

Percurso: Rua Júlia da Costa, com destino à Orla da Praça de Eventos

07/02 (sábado) – 8º Afoxé Filhos de Iemanjá

16h – Concentração na Igreja São Benedito

17h – Cortejo pelo Centro Histórico

18h – Encerramento na Praça de Eventos

08/02 (domingo) – 75º Banho de Mar à Fantasia

11h – Concentração na Praça do Guincho

12h – Largada

14h – Show nacional com Jammil e Uma Noites (trio elétrico)

15h30 – Continuidade da folia e Feira da Lua (alimentação)

Local: Praça do Guincho / Rua Júlia da Costa

11/02 (quarta-feira)

19h – Abertura da exposição fotográfica “Entre Memórias e Batucadas”

Local: Estação Ferroviária

Visitação: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

12/02 (quinta-feira)

14h – Abertura da exposição de artes plásticas carnavalescas

Local: Casa Monsenhor Celso

Visitação: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

14/02 (sábado) – Carnaval Cultural e Infantil

16h – Folia do Boi de Mamão – Praça do Guincho

17h às 19h – Cortejo até a Praça 29 de Julho

16h às 18h – Bailinho Infantil da Batucadinha

Local: Praça de Eventos

15/02 (domingo) – Desfiles Oficiais

Local: Praça de Eventos

16h – Bailinho Infantil

17h – Mini Bloco Rafael Palotino

20h – Abertura oficial

20h30 à 1h30 – Desfiles das escolas de samba e do bloco Amigos do Samba

16/02 (segunda-feira)

Local: Praça de Eventos

15h – Bloco dos Sujos

18h – Carnaval Praça Viva

17/02 (terça-feira) – Carnailha

16h – Concentração na Praça Cyro Abalem; após o arrastão, o evento segue para o Campo do Itiberê, com o Grito de Carnaval.

17/02 (terça-feira) – Encerramento

Local: Praça de Eventos

17h – Carnaval Praça Viva

20h – Desfile das Campeãs

Fonte: PMP – jornalista: Sandro Martins