Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Publicidade

Paranaguá divulga programação do Carnaval e do “maior pré-Carnaval do Sul” com quatro shows nacionais

Redação
O prefeito Adriano Ramos destacou a importância estratégica do Carnaval para o desenvolvimento do município e para a projeção de Paranaguá no cenário turístico: “Isso tudo é para divulgar a nossa cidade!”
Adriano Ramos | fotos: Moyses Zanardo PMP

A Prefeitura de Paranaguá apresentou toda a programação do Carnaval e do Pré-Carnval, que acontecem entre os dias 6 e 17 de fevereiro.

O lançamento, na quarta-feira (21), na Casa do Barreado, marca o início oficial do está sendo anunciado como um dos maiores carnavais já promovidos pelo município, com atrações nacionais, eventos culturais, ações de cidadania, retorno dos desfiles das escolas de samba e expectativa de público superior a 80 mil pessoas.

Durante o lançamento, foram detalhadas as datas, horários e locais das atividades, além das ações integradas de segurança, saúde, inclusão e conscientização social que vão acompanhar toda a programação.

O prefeito Adriano Ramos destacou a importância estratégica do Carnaval para o desenvolvimento da cidade e para a projeção de Paranaguá no cenário turístico. “Isso tudo é para divulgar a nossa cidade, seja com o Carnaval, seja com os navios de turismo. Queremos que as pessoas tragam receitas para a nossa cidade, falem bem de Paranaguá e queiram voltar. Paranaguá é a mãe do Estado do Paraná e a mãe precisa ser bem cuidada”, afirmou. O prefeito também homenageou personalidades históricas do Carnaval local. “Gostaria de enaltecer todas as pessoas que contribuíram com a história cultural do Carnaval em nossa cidade, em especial Dona Luci Tavares e Adioquerce Santos (Dodô)”, completou.

A vice-prefeita Fabiana Parro ressaltou o valor cultural e social da festa. “Estamos celebrando o resgate do nosso Carnaval. Carnaval não é só uma festa popular, envolve cultura, história e pertencimento. Claro que queremos que o turista venha, mas queremos que a população participe também”, declarou.

Fabiana Parro

O presidente da Associação das Escolas de Samba de Paranaguá, Márcio Costa, destacou a união entre o Poder Público e comunidade carnavalesca. “Quando todas as pessoas trabalham juntas com serenidade, as coisas acontecem. Hoje estamos vivendo isso, o lançamento oficial do Carnaval. O prefeito Adriano Ramos tem hoje um secretariado extremamente competente, que certamente vai levar Paranaguá cada vez mais pra frente”, disse.

Representando a Câmara Municipal, o vereador Antônio Ricardo dos Santos reforçou a importância do investimento na festa. “O Carnaval é de todos. O dinheiro destinado às escolas de samba é dinheiro bem investido, fortalece o turismo e movimenta a economia. Fazer o Carnaval acontecer até o desfile na avenida não é nada fácil, e esse resgate só vem a fortalecer nossa cidade cada vez mais”, ressaltou.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, José Reis de Freitas Neto, o Juca, enfatizou o trabalho de preservação da memória cultural. “Estamos resgatando tudo o que é de bom na cidade, as memórias de Paranaguá. Já estamos levantando um acervo para registrar nossas histórias e manter viva a memória de todas as pessoas que contribuíram direta ou indiretamente com a festa de Momo”, comentou.

Além dos integrantes da mesa, também se pronunciaram representantes das escolas de samba Filhos da Gaviões, Ponta do Caju, União da Ilha e Leão da Estradinha. O lançamento contou ainda com a presença de vereadores, secretários municipais e representantes da imprensa.

“Maior pré-Carnaval do Sul”

Entre os dias 6 e 8 de fevereiro, a Prefeitura de Paranaguá realiza o maior pré-Carnaval do litoral do Paraná. A programação inclui quatro shows nacionais e eventos que antecedem o Carnaval oficial.

Nos dias 7 e 8 de fevereiro, a cidade viverá um pré-Carnaval nos moldes do Carnaval da Bahia, com trio elétrico e palco flutuante no Rio Itiberê. Estão confirmadas as apresentações da Banda Tchakabum, em trio elétrico, e do cantor Reinaldinho (ex-Terra Samba), no palco flutuante no Rio Itiberê.

Carnaval com cidadania, inclusão e segurança

Durante toda a programação, a Prefeitura de Paranaguá promoverá ações integradas de conscientização, incluindo as campanhas “Não é Não”, “Se Beber, Não Dirija”, prevenção às ISTs, Carnaval Inclusivo Para Todos, Carnaval Limpo / Lixo Zero, além da proteção de crianças e adolescentes, com divulgação do Disque 100. As ações contam com a atuação conjunta das equipes de segurança, saúde e apoio.

Programação oficial

06/02 (sexta-feira) – Baile de Abertura
Local: Porto Santo

21h – Abertura oficial

21h15 – Concurso da Corte Carnavalesca e Rainha da Diversidade

22h30 – Apresentações das baterias e sambas-enredo das escolas Leão da Estradinha, Filhos da Gaviões, Ponta do Caju e União da Ilha

23h30 – Premiação da Corte

00h30 – Show nacional com Ivo Meirelles

07/02 (sábado) – Pré-Carnaval

13h – Concentração na Estação Ferroviária

14h – Show nacional da Banda Tchakabum (trio elétrico)

16h – Show nacional com Reinaldinho (ex-Terra Samba) – palco flutuante

Percurso: Rua Júlia da Costa, com destino à Orla da Praça de Eventos

07/02 (sábado) – 8º Afoxé Filhos de Iemanjá

16h – Concentração na Igreja São Benedito

17h – Cortejo pelo Centro Histórico

18h – Encerramento na Praça de Eventos

08/02 (domingo) – 75º Banho de Mar à Fantasia

11h – Concentração na Praça do Guincho

12h – Largada

14h – Show nacional com Jammil e Uma Noites (trio elétrico)

15h30 – Continuidade da folia e Feira da Lua (alimentação)

Local: Praça do Guincho / Rua Júlia da Costa

11/02 (quarta-feira)

19h – Abertura da exposição fotográfica “Entre Memórias e Batucadas”

Local: Estação Ferroviária
Visitação: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

12/02 (quinta-feira)

14h – Abertura da exposição de artes plásticas carnavalescas

Local: Casa Monsenhor Celso
Visitação: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

14/02 (sábado) – Carnaval Cultural e Infantil

16h – Folia do Boi de Mamão – Praça do Guincho

17h às 19h – Cortejo até a Praça 29 de Julho

16h às 18h – Bailinho Infantil da Batucadinha

Local: Praça de Eventos

15/02 (domingo) – Desfiles Oficiais
Local: Praça de Eventos

16h – Bailinho Infantil

17h – Mini Bloco Rafael Palotino

20h – Abertura oficial

20h30 à 1h30 – Desfiles das escolas de samba e do bloco Amigos do Samba

16/02 (segunda-feira)
Local: Praça de Eventos

15h – Bloco dos Sujos

18h – Carnaval Praça Viva

17/02 (terça-feira) – Carnailha

16h – Concentração na Praça Cyro Abalem; após o arrastão, o evento segue para o Campo do Itiberê, com o Grito de Carnaval.

17/02 (terça-feira) – Encerramento
Local: Praça de Eventos

17h – Carnaval Praça Viva

20h – Desfile das Campeãs

Fonte: PMP – jornalista: Sandro Martins

Redação
Leia também
Litoral

Itaipu e Parquetec promovem oficinas de grafite para jovens começando pelo Litoral

Paranaguá

Prefeitura de Paranaguá promove primeiro Feirão de Empregos do ano nesta sexta

Paranaguá

Justiça manda demolir marina irregular em Paranaguá

Paranaguá

Copa Ninja de Mountain Bike reúne 400 atletas em evento do Verão Maior em Paranaguá

Brasil

Governo do Brasil lança campanha ‘Sem Racismo o Carnaval Brilha Mais’, no Rio de Janeiro

Paranaguá

Portos do Paraná investiu mais de R$ 31 milhões em projetos socioambientais em 2025