Abertas as inscrições para o 75º Banho de Mar à Fantasia

Foto: PMP / Divulgação

“O maior evento de pré-carnaval do Litoral está chegando”, anuncia a Prefeitura de Paranaguá. O 75º Banho à Fantasia 2026, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secultur), acontecerá no dia 8 de fevereiro.

Os blocos interessados em participar da maior festa que antecede o Carnaval devem realizar a inscrição até o dia 5 de fevereiro (quinta-feira) até às 12h, por meio do formulário disponível no site oficial da Prefeitura.

Após o preenchimento da ficha cadastral on-line, os organizadores dos blocos deverão comparecer à sede da Secultur, localizada na Avenida Arthur de Abreu, nº 44, no horário das 9h às 12h e das 13h às 17h30, para a entrega do formulário impresso e dos seguintes documentos:

Carteira de Identidade (RG) e CPF do responsável pela inscrição;

1 (uma) fotografia 3×4 do responsável;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos 2 (dois) condutores de cada veículo;

Documento(s) do(s) veículo(s) (CRV) e respectivas cópias para arquivamento;

Ficha cadastral integralmente preenchida;

Declaração de ciência impressa, rubricada e assinada, com firma reconhecida.

De acordo com o edital, cada bloco poderá desfilar com 1 (um) carro de som ou trio elétrico e 2 (dois) carros de apoio durante o percurso, respeitando as medidas estabelecidas de altura, largura e comprimento. Todos os veículos cadastrados deverão apresentar a documentação exigida, inclusive no dia da vistoria.

Segundo o secretário municipal de Cultura e Turismo, José Reis de Freitas Neto, a expectativa de público para essa poderá bater recorde de participantes. “Temos uma estimativa de atingir neste pré- Carnaval, cerca de 50 mil pessoas participando dos dias de folia Queremos ver a economia aquecida e a cidade cheia”, afirmou.

Alinhamento

No próximo dia 26, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secultur) fará uma reunião de alinhamento de detalhes operacionais e logística. Os blocos estão convidados a participar. Dia 26, às 10h na sede da secretaria.

Faça sua inscrição neste link: https://www.paranagua.pr.gov.br/cadastros/cadastro-banho.php

Fonte: PMP / jornalista: Rafaela Takiguchi