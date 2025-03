Escolas do Vale do Ribeira recebem trilhas educativas com apoio da Itaipu

Por meio de atividades lúdicas, crianças aprendem a se proteger. Fotos: Divulgação/IECAP

O Projeto Casulo iniciou no último sábado (15) as Trilhas Educativas nos municípios de Itaperuçu e Rio Branco do Sul, na região do Vale do Ribeira. Inicialmente participam alunos das Escolas Municipais Prof.ª Maria da Luz Christo Lima (Caic) e Maria do Rosário J. Bini e suas famílias.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Instituto de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares (Iecap) e a Itaipu Binacional, por meio do Programa Itaipu Mais que Energia.

Com atividades lúdicas, vídeos educativos e interatividade, as trilhas têm como objetivo ensinar a crianças e cuidadores métodos de prevenção e enfrentamento da violência infantil, proporcionando um ambiente seguro e saudável para o crescimento, brincadeira e aprendizado.

As ações ainda vão percorrer escolas dos municípios de Adrianópolis, Bocaiúva do Sul, Cerro Azul, Doutor Ulysses e Tunas do Paraná, com o objetivo de implementar no Vale do Ribeira uma comunidade informada e atuante na proteção da infância.

O convênio, assinado no final de 2024, tem duração de 24 meses e prevê um investimento de R$ 4.964.405,20. Ao todo, as trilhas educativas irão atender 1.540 alunos das redes públicas de ensino municipais e 924 famílias, promovendo conhecimento e fortalecimento do vínculo familiar.

Crianças na montagem do Mural da Família, em Rio Branco do Sul. Foto: Divulgação/IECAP

Trilhas Formativas – Itaperuçu e Rio Branco do Sul

Quando? Aos sábados, dias 15, 22 e 29 de março, das 9h30 às 15h

Quem pode participar? Alunos e familiares matriculados nas escolas beneficiadas.

● Itaperuçu – Escola Municipal Maria do Rosário J. Bini. Endereço: Antônio Tomé, 232, Vila Tomé.

● Rio Branco do Sul – Escola Municipal Profª Maria da Luz Christo Lima (CAIC). Endereço: Avenida Manoel Muller de Siqueira n° 1175.