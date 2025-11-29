Itaipu assina compromisso de apoiar projetos elaborados com participação social

Projeto do Coletivo de Convivências Agroecológicas visa a formação de agentes populares em saneamento básico em sete municípios do Litoral

Ministro Guilherme Boulos participou de encontro Núcleos de Cooperação Socioambiental em Foz do Iguaçu | fotos: Sara Cheida/Itaipu Binacional

A Itaipu Binacional firmou na tarde desta quinta-feira (27), em Foz do Iguaçu, o compromisso de apoiar os projetos elaborados pelos Núcleos de Cooperação Socioambiental (NCS), que foram pensados para garantir a estratégia da participação dos diversos atores sociais nos processos de diagnóstico, planejamento e execução de iniciativas socioambientais.

A assinatura contou com a participação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos; do diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri; do diretor de Coordenação da empresa, Carlos Carboni; do diretor de Educação Ambiental e Cidadania do Ministério do Meio Ambiente, Marcos Sorrentino; do diretor-superintendente do Itaipu Parquetec, Irineu Colombo; do diretor Administrativo da Itaipu, Iggor Gomes Rocha; e do presidente da Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural (Assesoar), Inácio José Werle, representando as mais de 1.200 pessoas integrantes de organizações participantes do encontro.

Enio Verri: “Entendemos que quem pode dizer como a Itaipu pode investir para melhorar a vida das pessoas é a sociedade organizada”.

Criados pelo programa de Governança Participativa da Itaipu em 2023, os 21 NCS abrangem os 434 municípios de atuação da empresa no Paraná e no sul do Mato Grosso do Sul. Cada núcleo conta com a participação dos mais variados atores sociais. Em parceria com o Itaipu Parquetec, a Itaipu promoveu diversas ações de mobilização e engajamento (como seminários, webinars e encontros presenciais) que resultaram em mais de 11 mil pessoas mobilizadas nos territórios, além da implantação do curso de Desenvolvimento Organizacional com a participação de 98 instituições.

A partir dessa mobilização, cada Núcleo estabeleceu as prioridades em termos de ações de desenvolvimento territorial, traduzidas em projetos apresentados à Itaipu. São essas iniciativas que estão contempladas no compromisso firmado nesta quinta-feira. Durante o evento, diversos NCS apresentaram seus projetos.

O bioconstrutor e permacultor Leandro Carlos de Souza, o Leco, apresentou o projeto voltado à formação de agentes populares em saneamento básico em sete municípios. Morador de Morretes e integrante do Núcleo do Litoral por meio do Coletivo de Convivências Agroecológicas (CCA), do qual é vice-presidente, ele destacou como prioridade a melhoria das condições de acesso à água e ao saneamento nas comunidades.

Segundo Leco, a iniciativa busca promover autonomia comunitária por meio da capacitação para gestão adequada de resíduos sólidos, tratamento ecológico de efluentes e manejo correto das águas pluviais e dos rios, utilizando tecnologias sociais. “Além da formação, o projeto também prevê a geração de renda, permitindo que os agentes atuem diretamente em seus territórios”, disse.

A pedagoga Sandra Regina Durante Frasson, integrante do Núcleo de Curitiba, apresentou o projeto que busca fortalecer e ampliar as ações já desenvolvidas pela Itaipu Binacional junto a catadores e catadoras de resíduos. A iniciativa tem como foco intensificar o apoio às associações que atuam na coleta e reciclagem, promovendo a consolidação de uma rede colaborativa entre os grupos beneficiados.

Segundo Sandra, o projeto pretende transformar os investimentos já realizados — como fornecimento de maquinários, equipamentos, caminhões e capacitações — em uma prática integrada de cooperação, na qual as associações mais estruturadas possam apoiar outras em processo de fortalecimento. “A proposta inclui ainda a ampliação da assessoria técnica, jurídica e da formação continuada, contribuindo para a profissionalização e sustentabilidade da rede de catadores”, completou Sandra.

Para o ministro Boulos, outras grandes empresas deveriam seguir o exemplo da Itaipu, ajudando as pessoas a se organizarem coletivamente nos territórios e a se unirem para a solução dos problemas socioambientais. “Essa é a alma da verdadeira política. É a participação social, é a união para promover uma vida melhor”, afirmou o ministro, enfatizando, também, o papel central desempenhado pela educação na democracia.

O diretor Enio Verri destacou que o programa de Governança da Itaipu é um processo de escuta ativa e de diálogo estruturado com as comunidades do território de atuação da empresa. “Entendemos que quem pode dizer como a Itaipu pode investir para melhorar a vida das pessoas é a sociedade organizada. É nossa forma de atuar para promover uma sociedade mais justa, fortalecer cada região e o estado, e ter um País cada vez mais soberano”, completou.