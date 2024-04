Espaço Cultural da Bah apresenta tambor da crioula neste sábado

O Espaço Cultural da Bah, em Matinhos, apresenta, na tarde deste sábado (13), o tambor de crioula, com o mestre Castro e a coreira Cyane Castro, do Maranhão. A abertura do evento, promovido pelo grupo Raízes de São Benedito, é com o Maracatu Omo Omi, de Matinhos.

Haverá venda de alimentos como acarajé, bolo de milho, samba-lelê e outras delícias preparadas por Bah, além do chopp tradicionalmente geladíssimo. O Espaço Cultural da Bah fica na rua da Paz, 89, no Centro.

Tambor de crioula

O tambor de crioula nasceu nos quilombos maranhenses e atualmente é muito popular no Estado. O ritmo acelerado na percussão de três tambores, é a marca do tambor de crioula, acompanhado por uma dança circular com o canto dos coreiros e coreiras, o nome dado às dançarinas, tocadores e cantadores.

Vitor Herminio Castro, conhecido como mestre Castro, nasceu no Quilombo do Bacurizeiro, liderado pelo seu bisavô Hipólito Câmara, conhecido como Popote. Mestre Castro vive para manter viva e compartilhar os ensinamentos das manifestações da cultura popular como a cantiga da roça, o aboio, o repente, o tambor de crioula, o Bumba Meu Boi, o terecô e muitas outras.

Raízes de São Benedito

O grupo Raízes de São Benedito, do Litoral do Paraná, surgiu da união de amigos, familiares, coreiros e coreiras, capoeiristas e ogãs (líderes de religiões afro-brasileiras). Desde 2010, eles se reúnem para celebrar a cultura e comemorar as conquistas. O nome surgiu, quando o grupo decidiu aprofundar os estudos com o tambor de crioula, com o terecô, o tambor de mina e os elementos que dentro desse contexto transitam entre o sagrado e o profano, fortalecendo as raízes afro-brasileiras.

Programação

Sábado 13/04

14h — Recepção

14h30 – Abertura com Maracatu Omo Omi

15h30 – Vivência com Tambor de Crioula

Inscrições e pagamento da oficina:

A inscrição é realizada através do preenchimento do formulário abaixo, acompanhado do comprovante de pagamento que deverá ser anexado em questão específica. Quando realizar o pagamento da oficina, lembre de exportar o comprovante em formato PDF, JPEG ou PNG, para anexa-lo aqui. A confirmação da inscrição será enviada por e-mail.

Inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE7VGJFPVya9rpgTMwOE2je4A_TCgEqjNVUgPHKwaoeXnw0w/viewform

Pagamentos via PIX para a chave: [email protected]

Em nome de Dayanne Cristina Gomes

Banco Mercado Pago

São 3 opções de contribuições para que todos possam participar e haverá vagas sociais.

Valores: R$ 35,00 (mínimo) / R$ 50,00 / R$ 70,00