Esporte e arte no Verão Maior são temas do podcast Notícia Boa Paraná

Foto: Secom

O Verão Maior é tema do sétimo episódio do podcast Notícia Boa Paraná. Desta vez, o programa recebe dois convidados: o diretor de Inovação e Desenvolvimento do Esporte, Tiago Campos, e a diretora-presidente do Palco Paraná, Aline Campos de Assis.

Produzido pela Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), o programa tem como marca registrada um bate-papo descontraído sobre temas relevantes para o desenvolvimento do Estado. O episódio pode ser acompanhado em áudio e vídeo no canal oficial do Governo do Estado no YouTube e no Spotify.

Neste episódio, os interessados vão entender como o programa do Governo do Estado consolidou o Litoral como um dos principais destinos turísticos do País e se tornou um motor de desenvolvimento regional.

Na edição 2025/2026, as atividades esportivas começam com a Corrida da Virada, em 31 de dezembro, e terminam com a Copa Litoral de Beach Tennis, em março. Ao todo, serão mais de 100 atividades voltadas tanto para atletas quanto para as famílias. Os eventos, mais uma vez, vão transformar os balneários do Litoral e do Noroeste em palcos de competições, recreação e ações de promoção da saúde.

Outro ponto importante do Verão Maior Paraná é a valorização dos artistas regionais. Nesta temporada, serão 52 shows de artistas e bandas paranaenses nos Palcos Sunset. As apresentações estão programadas para ocorrer entre 2 e 31 de janeiro, período em que milhares de veranistas circulam pelas praias e balneários.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O programa leva cultura, diversão, atividades esportivas e reforço de segurança para todas as cidades do Litoral e das regiões com praias de água doce. Os shows com atrações nacionais e internacionais vão acontecer ao longo de cinco fins de semana consecutivos, entre 9 de janeiro e 8 de fevereiro, com a novidade de algumas apresentações às quintas-feiras, além dos tradicionais shows nas noites de sexta e sábado e algumas tardes de domingo.

Entre os artistas confirmados, estão atrações variadas, como Alok, Zé Neto & Cristiano, Roupa Nova, Zezé Di Camargo & Luciano, Paralamas do Sucesso e Ana Castela, além das bandas internacionais Gipsy King, da França, e Inner Circle, da Jamaica.

NOTÍCIA BOA PARANÁ – Além das redes sociais, é possível acompanhar o podcast Notícia Boa Paraná pela TV Paraná Turismo. A programação pode ser assistida pelo Canal 9.1 UHF (TV aberta em Curitiba e Região Metropolitana) e pelo Canal 509 da Claro/NET. Com a instalação de novos transmissores, o sinal está sendo ampliado para outras regiões do Estado. Em nível nacional, a emissora está disponível no canal 236 da Banda Ku, no Canal 66 da SKY TVRO e na frequência 3985 do satélite Star One D2, além de outras operadoras de TV por assinatura.